國民黨：陳時中康復後應繼續主持指揮中心　「不要落跑去選舉」　

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者林銘翰／台北報導

指揮中心指揮官陳時中確診新冠肺炎，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬13日表示，總統蔡英文祝福陳時中順利、健康恢復，民進黨團也希望他好好休息，所以不可能有任何選舉上的規劃；國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，希望陳時中在好好休息之後，繼續出來主持指揮中心的相關工作。

中央流行疫情指揮中心12日說明，指揮官陳時中上午自覺有症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，由副指揮官陳宗彥暫代指揮官，指揮中心相關接觸者完成快篩，結果均為陰性。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬說，兩年多以來陳時中帶領指揮中心的幹部，首先要保重好自己的身體，「相信他這段時間即使染億，他也有乖乖接種億苗，應該會平安無事」，包含蔡英文跟民進黨團都祝福他順利、健康恢復，也請他在這段時間裡面，好好休息一下。

鄭運鵬說明，民進黨團請陳時中好好休息，不可能有任何選舉上的規劃，甚至去打擾陳時中，這是不可能的事情，因為現在對陳時中來說，指揮中心的工作才是最重要，所有幹部都要保重自己的身體，這樣才有辦法讓國人安心、把防疫工作做得順利。

鄭運鵬強調，這跟選舉一點關係都沒有，相信陳時中個人、民進黨中央黨部也都不會有這樣的考量。

另外，曾銘宗受訪時則表示，對於陳時中的確診，國民黨團表達慰問之意，雖然他過去兩年多的表現不盡滿意、不盡理想，但是希望他在好好休息之後，能夠繼續出來主持指揮中心的相關工作。

曾銘宗也說，希望陳時中出來之後，不要直接落跑，「我們得到的消息是，他可能慢慢覺得邊境開放，他正在做有關邊境開放、加速開放，開放之後他想落跑了，他想要去選舉了」。