想選台北市的都確診？　「過來人」蔣萬安向陳時中喊話

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選腳步進逼，首都台北市為兵家必爭之地，藍綠白都想插旗，巧合的是，有意搶下大位的三方人選都已陸續確診。面對可能對手之一的衛福部長陳時中如今也快篩陽，曾染疫康復的國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，希望大家平安健康，也祝福他能早日康復。

台北市長選戰目前國民黨已確定人選，由蔣萬披上戰袍，無黨籍的台北市副市長黃珊珊也動作頻頻，民進黨則以衛福部長陳時中呼聲最高。

三人中，最早染疫的為蔣萬安，上月因團隊內有同仁快篩陽性，自己PCR後也確診，沒幾天黃珊珊同樣報出病號，目前兩人都已康復並解除隔離，而陳時中12日上午因自覺有相關症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，並透過通訊診療判定為確診。

蔣萬安13日前往松山進安宮參拜，受訪時也祝福陳時中早日康復。被問到想選台北市的都確診，但民進黨另外一位熱門人選前交通部長林佳龍沒有拿到這張「門票」，蔣萬安則表示，還是要注意防疫，希望大家都平安健康。

至於黃珊珊未加入民眾黨一事，蔣萬安再次批評，依照過去經驗，政治人物的搖擺與投機會被民眾看破手腳，強調「我自始至終認同價值從改變，也珍惜栽培我的政黨。」