　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

真的有關鍵一句「沒辦法派車」！恩恩爸要求說明　消防局回應了

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市中和2歲男童「恩恩」4月份時因感染新冠病毒病逝，恩恩爸質疑救護車遲了81分鐘才到，錯失黃金救援時間。恩恩爸表示，在核對消防局的譯文與錄音檔時，發現譯文內少了關鍵一句「沒有辦法派車，要通知1922」，因此今(13日)前往新北消防局要求說明。對此，新北消防局消防宣導科專員陳顥丰稍早也做出說明。

▲▼恩恩爸（圖／記者戴上容攝）

▲恩恩爸今早前往新北市消防局，要求針對錄音檔內容「沒辦法派車」進行說明。（圖／記者戴上容攝）

恩恩爸昨(12日)深夜在臉書PO文，表示核對聽取消防局錄音時做的譯文筆記，發現其中竟遺漏了關鍵的一句話，當天4月14日下午5點59分太太撥打119第一通求救電話的譯文中，清楚表達孩子狀態很差、意識不清，請求快點派遣救護車；當接線值勤員安撫妻子情緒的同時，旁邊還有另外一個聲音說，「沒有辦法派車，要通知1922」，而這句話卻未出現在譯文中，因此今(13日)恩恩爸親自前往新北市消防局再次確認錄音內容、並要求說明。

恩恩爸認為，這句話相當關鍵，會嚴重影響119接完報案求救電話後，後面派車決定與否，「我看很多資訊，在緊急昏迷狀態下，外縣市是直接派車，同步聯絡衛生局、醫院等單位，但4月14日當天，處理流程卻是一動等著一動，我也不解，為什麼後面會出現『不能派車』這句話。」

恩恩爸13日上午10點要再次前往消防局聽取錄音檔。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲錄音檔出現「沒辦法派車」，但譯文卻沒有這關鍵一句話。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

對此，陳顥丰稍早做出回應，表示先前已經有清楚說明，譯文的內容以受話方、派遣員通話逐字為主，因此與通話雙方無關的，就沒有載入譯文中，而這段期間消防局也主動邀請恩恩爸來聽錄音檔比對譯文內容，上次恩恩爸來聽，也沒表示問題，消防局也沒有隱匿，若之後恩恩爸需要聽，消防局也會全力配合。

陳顥丰坦承，錄音檔內確實有出現「沒有辦法派車，要通知1922」這句話，但當下的情形是，身旁的同仁救護技術員在提醒派遣員，要去確認有沒有通報相關衛生單位確診的流程，因此才會有這句話的出現。陳顥丰也強調，恩恩爸提到有關救護員的那段插話，其實完全不影響本局後續救護派遣流程。

對於外界爆料消防局還員模擬、演戲一事，陳顥丰也澄清，上次恩恩爸到消防局看派遣員作業模式，當天是指揮中心主任接待，為了讓他了解派遣員作業模式，有請防疫派遣中心同仁撥打電話到119做電話進線，內容也不是報案，而是測試電話，因此沒有假報案一事，是為了讓恩恩爸知道作業模式，才會特別請同仁測試電話。

▼新北消防局消防宣導科專員陳顥丰做出說明。（圖／記者戴上容攝）

▲▼恩恩爸，消防局消防宣導科專員陳顥丰受訪。（圖／記者戴上容攝）

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
LIVE／「八音才子」黃文擇辭世　 兄黃文章淚獻藏頭詩悼念
戴資穎變「戴博士」！　拿到北市大博士學位
雞蛋糕兩份65、三份100！　網笑：陷阱題
高雄男嬰剛出生就確診！　父母沒染疫、醫護PCR也陰性
機車後座女「大法師式」噴飛　慘摔真相曝光
今年最後一波「梅雨鋒面」　這2天抵台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

《台灣蘋果》背後藏紅色資金？經民連赴地檢告發這2人違反個資法

老公身上有陌生香水味！孕妻逮渣夫出軌鐵證　訴離求償70萬

鋼鐵阿嬤上線！孫騎車「大法師過彎」　她後仰重摔後竟淡定坐上車

夏日戲水莫忘安全 ！防溺10招+救溺5步　自救救人保平安

操場遭練跑工程師撞倒！　他「張嘴只剩1.5cm」獲賠85萬

情趣店闆娘兼賣壯陽禁藥　60歲婦買200盒「我要通血路」

你的阿嬤掉了！雙載機車「大法師過彎」　後座婦慘摔真相曝光

上尉侵占公款8萬4千元　被逮辯稱工作太忙忘記了判刑5年定讞

見面前先確認長相！女網友7度約帥人夫開房間　正宮抓包崩潰了

真的有關鍵一句「沒辦法派車」！恩恩爸要求說明　消防局回應了

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

《台灣蘋果》背後藏紅色資金？經民連赴地檢告發這2人違反個資法

老公身上有陌生香水味！孕妻逮渣夫出軌鐵證　訴離求償70萬

鋼鐵阿嬤上線！孫騎車「大法師過彎」　她後仰重摔後竟淡定坐上車

夏日戲水莫忘安全 ！防溺10招+救溺5步　自救救人保平安

操場遭練跑工程師撞倒！　他「張嘴只剩1.5cm」獲賠85萬

情趣店闆娘兼賣壯陽禁藥　60歲婦買200盒「我要通血路」

你的阿嬤掉了！雙載機車「大法師過彎」　後座婦慘摔真相曝光

上尉侵占公款8萬4千元　被逮辯稱工作太忙忘記了判刑5年定讞

見面前先確認長相！女網友7度約帥人夫開房間　正宮抓包崩潰了

真的有關鍵一句「沒辦法派車」！恩恩爸要求說明　消防局回應了

包．開箱／LANVIN「22包」藏動人故事！　母與女Logo誕生百年不過時

地獄展爆紅！「青眼殭屍vs飛頭女鬼」內幕曝光　網跪求：台北也辦

鯉魚潭水庫鋸齒堰溢洪道爆紅　「這8天」暫停開放別來看了

面試28K工作被打槍！她冷笑「新鮮人配不上」還敢挑　結果臉腫了

成功狂甩12kg　逆轉人生擔任台啤總經理

雞白湯無限喝！高雄屋台式居酒屋人氣正夯　麻奶烏龍麵是必點招牌

導師輪流吐槽選手　蔡尚樺抱屈「怎麼這樣」

住戶就是最佳主角！　上櫃建商坤悅開發舉辦攝影、繪畫獎金比賽

《台灣蘋果》背後藏紅色資金？經民連赴地檢告發這2人違反個資法

本土再新增37例！上海除3區外禁止堂食　美容美髮要預約

社會熱門新聞

蔣承縉家慘死！家屬見遺體滿口血崩潰

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

即／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局抓到原凶了

人妻偷吃健身業務！夫聽「月經沒來」崩潰

《咒》真實事件　高雄一家六口17年前全中邪長女慘死

PLG鋼鐵人張伯維醉駕！現身派出所洗警車

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

重逢老同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫一聽綠炸

偷吃小孩同學的爸爸　單親媽喊「寶貝老公」慘了

恩恩爸要求「沒辦法派車」　消防局回應了

即／林口社區傳5聲槍響！球棒隊猛砸車

工廠小開喊2000萬買正妹自拍片　逞欲5年多人受害

宜蘭轎車凌晨自撞電桿起火　駕駛成焦屍

更多熱門

相關新聞

消防局漏關鍵一句！恩恩爸：不認為是背景音

消防局漏關鍵一句！恩恩爸：不認為是背景音

中和2歲童今年4月不幸恩恩染疫病逝，恩恩爸為釐清真相，找出救護車是否有延遲81分鐘才派車的關鍵，他12日在臉書發文，指出在聽取消防局譯文時，發現遺漏的關鍵一句話，「沒有辦法派車，要通知1922」，這可能是影響後續處理恩恩送醫的判斷。13日一早，他也再次前往消防局聽取錄音檔，並表示，他不認為這是背景音，「因為有了這句話後，值勤人員才接著問我老婆有沒有打1922。」

議員控侯友宜敷衍恩恩爸　新北衛生局反嗆

議員控侯友宜敷衍恩恩爸　新北衛生局反嗆

前消防員再轟新北消防：作秀不是一天兩天的事

前消防員再轟新北消防：作秀不是一天兩天的事

快訊／男子穿黑衣黑褲大排旁溺水亡　身分待釐清

快訊／男子穿黑衣黑褲大排旁溺水亡　身分待釐清

兩PTT帳號遭爆「新北公務員」上班罵議員、恩恩爸　新北市府回應了

兩PTT帳號遭爆「新北公務員」上班罵議員、恩恩爸　新北市府回應了

關鍵字：

中和恩恩爸消防局

讀者迴響

熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

無敵星星沒用！　護理師3度確診

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

誤踩1禁忌變雙屍命案！師父搞上女信徒恐怖死狀曝

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

阿本感性告白謝炎亞綸：20年始終在身邊

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

即／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局抓到原凶了

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面