真的有關鍵一句「沒辦法派車」！恩恩爸要求說明　消防局回應了

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市中和2歲男童「恩恩」4月份時因感染新冠病毒病逝，恩恩爸質疑救護車遲了81分鐘才到，錯失黃金救援時間。恩恩爸表示，在核對消防局的譯文與錄音檔時，發現譯文內少了關鍵一句「沒有辦法派車，要通知1922」，因此今(13日)前往新北消防局要求說明。對此，新北消防局消防宣導科專員陳顥丰稍早也做出說明。

▲恩恩爸今早前往新北市消防局，要求針對錄音檔內容「沒辦法派車」進行說明。（圖／記者戴上容攝）

恩恩爸昨(12日)深夜在臉書PO文，表示核對聽取消防局錄音時做的譯文筆記，發現其中竟遺漏了關鍵的一句話，當天4月14日下午5點59分太太撥打119第一通求救電話的譯文中，清楚表達孩子狀態很差、意識不清，請求快點派遣救護車；當接線值勤員安撫妻子情緒的同時，旁邊還有另外一個聲音說，「沒有辦法派車，要通知1922」，而這句話卻未出現在譯文中，因此今(13日)恩恩爸親自前往新北市消防局再次確認錄音內容、並要求說明。

恩恩爸認為，這句話相當關鍵，會嚴重影響119接完報案求救電話後，後面派車決定與否，「我看很多資訊，在緊急昏迷狀態下，外縣市是直接派車，同步聯絡衛生局、醫院等單位，但4月14日當天，處理流程卻是一動等著一動，我也不解，為什麼後面會出現『不能派車』這句話。」

▲錄音檔出現「沒辦法派車」，但譯文卻沒有這關鍵一句話。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

對此，陳顥丰稍早做出回應，表示先前已經有清楚說明，譯文的內容以受話方、派遣員通話逐字為主，因此與通話雙方無關的，就沒有載入譯文中，而這段期間消防局也主動邀請恩恩爸來聽錄音檔比對譯文內容，上次恩恩爸來聽，也沒表示問題，消防局也沒有隱匿，若之後恩恩爸需要聽，消防局也會全力配合。

陳顥丰坦承，錄音檔內確實有出現「沒有辦法派車，要通知1922」這句話，但當下的情形是，身旁的同仁救護技術員在提醒派遣員，要去確認有沒有通報相關衛生單位確診的流程，因此才會有這句話的出現。陳顥丰也強調，恩恩爸提到有關救護員的那段插話，其實完全不影響本局後續救護派遣流程。

對於外界爆料消防局還員模擬、演戲一事，陳顥丰也澄清，上次恩恩爸到消防局看派遣員作業模式，當天是指揮中心主任接待，為了讓他了解派遣員作業模式，有請防疫派遣中心同仁撥打電話到119做電話進線，內容也不是報案，而是測試電話，因此沒有假報案一事，是為了讓恩恩爸知道作業模式，才會特別請同仁測試電話。

▼新北消防局消防宣導科專員陳顥丰做出說明。（圖／記者戴上容攝）