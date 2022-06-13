快篩夠了「更多人不篩先衝急診」　家長11字理由讓醫護爆氣

記者黃翊婷／綜合報導

今年5月快篩試劑大缺貨，如今問題已經解決，卻有醫師在臉書PO文感嘆，快篩足夠了，卻有更多民眾不先做快篩就跑來急診要求醫護人員協助篩檢，有些家長給出的理由是「怕小孩會痛，不忍自己下手」，讓醫護人員又氣又無奈。

▲小孩做快篩可能會因為不舒服而掙扎。（資料照／記者游瓊華翻攝，與本文當事人無關）

[廣告]請繼續往下閱讀...

由醫師經營的臉書粉絲專頁「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」，今日（13日）分享一篇文章，內容提到，最近發現越來越多人覺得喉嚨癢、身體有點痠痛，或是量體溫發現有一點發燒，卻不先自己做快篩，第一件事就是跑來急診要求醫護人員幫忙篩檢，「不管是半夜或是凌晨，這在之前5月時還沒這麼誇張。」

醫師無奈地說，5月的時候民眾抱怨快篩試劑不夠，現在快篩一大堆，大家卻不想篩了，還有家長給出的理由是「怕小孩會痛，不忍自己下手」，醫護人員反而成了「壞人」，這就算了，想請醫護人員幫忙篩檢也不協助制止孩子掙扎，「戳鼻子也不會！抓小孩也不會！只會在那邊捨不得，你以為醫護很有時間在那邊陪你兒子內心戲，在那邊無限repeat數到十嗎？」

最後醫師提到，其實民眾出現這種心態也不難理解，就像當初的疫苗一樣，劑量充足的時候沒人排隊去打，新聞媒體報導某廠牌缺貨就一堆人像瘋了一樣非打到不可，「這種飢餓行銷就是屢試不爽」。

這篇文章公開僅僅2個小時，就吸引超過1500名網友按讚，大家紛紛留言力挺醫師，「哪次不是這樣？這就是台灣人」、「篩一次收2000元就會自己篩了」、「我只看到20年後的台灣，會多出一堆讓小孩忍受一點點疼痛或委屈都會手軟的寶媽寶爸，養出來的媽寶男或媽寶女」。

▼網友留言討論。（圖／翻攝自Facebook／安東尼蘇的救命救急暗黑閒話）