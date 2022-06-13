鄭運鵬批中國養套殺台灣農漁民　「以農為政來逼民進黨政府」

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸以檢出禁用藥物為由，禁止台灣石斑魚輸入，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬13日回應，中國長期以來就是用養、套、殺的方式，對台灣的農漁民進行政治上的陷阱，「以農為政來逼民進黨政府」，台灣的農漁民不會再依賴這種言而無信、只有政治考量的國家，這點請中國三思。

中國大陸海關總署動植物檢疫司日前通知各直屬海關，以多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物及土黴素超標為由，宣布6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，如此片面宣布暫停台灣農漁產品進口已非第一次，例如去年2月25日就曾以有3種介殼蟲為由，突襲宣全面暫停台灣鳳梨輸入中國的貿易。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬表示，從鳳梨、釋迦、蓮霧到石斑魚，中國長期以來就是用養、套、殺的方式，對台灣的農漁民做政治上的設陷阱，先讓他們以為有中國市場，等到市佔率套牢之後，最後用下毒、下藥、下蟲的方式來殺台灣農漁民。

鄭運鵬說明，農委會正在努力把相關被中國禁止的濃產品，包括鳳梨、釋迦、跟蓮霧，接下來是漁產品，往醫藥、衛生條件更進步的國家輸入，其實都得到很好的結果，「這種條件比中國更嚴格的國家，大家都接受台灣高品質的農產品」。

鄭運鵬批評，中國號稱台灣的農漁產品有病蟲害或藥害，但是卻提不出科學上的證據，「這種用下毒、下藥來下架的方式，完全是政治動作」，相信台灣農漁民會往更好的地方輸入，得到更好的市場、更好的價格，中國不是台灣可靠的市場，「這點請中國三思，用這種方式騙不了人的」。

民進黨立委陳亭妃則表示，政府已經做好準備，一定會跟所有農漁民站在一起，同時也會把所有通路做好，中國號稱台灣的石斑魚檢驗不合格、有病蟲害，「請問你的檢驗在哪裡，到目前為止提不出來」。

陳亭妃提及，中國先前禁止台灣的蓮霧、鳳梨輸入，違反食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定（SPS）的相關條文，台灣也向世界貿易組織（WTO）提出請求，但是中國並沒有提出相關證據，證明台灣的農產品有病蟲害不能進口。

陳亭妃也說，SPS即將在6月23日召開例會，台灣也會提出中國禁止台灣的石斑魚輸入，因為中國沒有提出相關的科學證據，就片面地用傷害的字眼傷害台灣的農漁民，到目前為止都沒有提供詳細檢驗報告，「連中國自己的檢驗報告都提不出來，請問要怎麼禁止我國的農產品、漁貨進口」。

陳亭妃強調，政府會跟所有的農漁民站在一起，包括透過低利貸款的措施，鼓勵魚塭及海上箱網畜養業者分散養殖風險，同時會避免同期間的大量上市、強化各項行銷活動，這些都是農委會已經提出的相關措施。