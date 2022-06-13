　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭運鵬批中國養套殺台灣農漁民　「以農為政來逼民進黨政府」

▲▼民進黨立法院黨團記者會 輿情回應 陳亭妃 鄭運鵬 林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸以檢出禁用藥物為由，禁止台灣石斑魚輸入，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬13日回應，中國長期以來就是用養、套、殺的方式，對台灣的農漁民進行政治上的陷阱，「以農為政來逼民進黨政府」，台灣的農漁民不會再依賴這種言而無信、只有政治考量的國家，這點請中國三思。

中國大陸海關總署動植物檢疫司日前通知各直屬海關，以多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物及土黴素超標為由，宣布6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，如此片面宣布暫停台灣農漁產品進口已非第一次，例如去年2月25日就曾以有3種介殼蟲為由，突襲宣全面暫停台灣鳳梨輸入中國的貿易。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬表示，從鳳梨、釋迦、蓮霧到石斑魚，中國長期以來就是用養、套、殺的方式，對台灣的農漁民做政治上的設陷阱，先讓他們以為有中國市場，等到市佔率套牢之後，最後用下毒、下藥、下蟲的方式來殺台灣農漁民。

鄭運鵬說明，農委會正在努力把相關被中國禁止的濃產品，包括鳳梨、釋迦、跟蓮霧，接下來是漁產品，往醫藥、衛生條件更進步的國家輸入，其實都得到很好的結果，「這種條件比中國更嚴格的國家，大家都接受台灣高品質的農產品」。

鄭運鵬批評，中國號稱台灣的農漁產品有病蟲害或藥害，但是卻提不出科學上的證據，「這種用下毒、下藥來下架的方式，完全是政治動作」，相信台灣農漁民會往更好的地方輸入，得到更好的市場、更好的價格，中國不是台灣可靠的市場，「這點請中國三思，用這種方式騙不了人的」。

民進黨立委陳亭妃則表示，政府已經做好準備，一定會跟所有農漁民站在一起，同時也會把所有通路做好，中國號稱台灣的石斑魚檢驗不合格、有病蟲害，「請問你的檢驗在哪裡，到目前為止提不出來」。

陳亭妃提及，中國先前禁止台灣的蓮霧、鳳梨輸入，違反食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定（SPS）的相關條文，台灣也向世界貿易組織（WTO）提出請求，但是中國並沒有提出相關證據，證明台灣的農產品有病蟲害不能進口。

陳亭妃也說，SPS即將在6月23日召開例會，台灣也會提出中國禁止台灣的石斑魚輸入，因為中國沒有提出相關的科學證據，就片面地用傷害的字眼傷害台灣的農漁民，到目前為止都沒有提供詳細檢驗報告，「連中國自己的檢驗報告都提不出來，請問要怎麼禁止我國的農產品、漁貨進口」。

陳亭妃強調，政府會跟所有的農漁民站在一起，包括透過低利貸款的措施，鼓勵魚塭及海上箱網畜養業者分散養殖風險，同時會避免同期間的大量上市、強化各項行銷活動，這些都是農委會已經提出的相關措施。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
快訊／台中貨櫃場油壓桿猛砸堆高機　1男當場死亡
Google工程師驚爆「AI有知覺了」　就像7、8歲小孩
LIVE／「八音才子」黃文擇辭世　 兄黃文章淚獻藏頭詩悼念
戴資穎變「戴博士」！　拿到北市大博士學位
雞蛋糕兩份65、三份100！　網笑：陷阱題
高雄男嬰剛出生就確診！　父母沒染疫、醫護PCR也陰性
機車後座女「大法師式」噴飛　慘摔真相曝光
今年最後一波「梅雨鋒面」　這2天抵台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

衛生局半小時不接電話都是為了市長？　侯友宜本人回應了

顧立雄領軍展開「台美國安高層對話」　外交部：溝通管道順暢密切

鄭運鵬批中國養套殺台灣農漁民　「以農為政來逼民進黨政府」

想選台北市的都確診？　「過來人」蔣萬安向陳時中喊話

快訊／林佳龍拋台北市長政見　投入100億推首都圈觀光產業聯盟

陸經濟下行「信心比黃金重要」　林毅夫直言：政策執行出問題

衛生局為何半小時沒接電話？　議員質疑：忙著處理侯友宜快篩陰新聞

吳淑珍確診「有痰咳不出」　陳水扁談照顧過程：都沒辦法休息

民眾黨挖牆腳？賴香伶拜會羅智強　透露柯文哲想約見面

民進黨22縣市長提名佈局一次看！　林智堅傳戰桃園、2人搶北市

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

衛生局半小時不接電話都是為了市長？　侯友宜本人回應了

顧立雄領軍展開「台美國安高層對話」　外交部：溝通管道順暢密切

鄭運鵬批中國養套殺台灣農漁民　「以農為政來逼民進黨政府」

想選台北市的都確診？　「過來人」蔣萬安向陳時中喊話

快訊／林佳龍拋台北市長政見　投入100億推首都圈觀光產業聯盟

陸經濟下行「信心比黃金重要」　林毅夫直言：政策執行出問題

衛生局為何半小時沒接電話？　議員質疑：忙著處理侯友宜快篩陰新聞

吳淑珍確診「有痰咳不出」　陳水扁談照顧過程：都沒辦法休息

民眾黨挖牆腳？賴香伶拜會羅智強　透露柯文哲想約見面

民進黨22縣市長提名佈局一次看！　林智堅傳戰桃園、2人搶北市

唐山警再抓8嫌　砸蛋糕店、酒吧女歌手關狗籠兩案全曝光

衛生局半小時不接電話都是為了市長？　侯友宜本人回應了

快訊／台中貨櫃場油壓桿猛砸堆高機　1男頭部重創當場死亡

防疫女神賈永婕出手了！2台救命神器捐台東馬偕　兒科戰力倍增

包．開箱／LANVIN「22包」藏動人故事！　母與女Logo誕生百年不過時

地獄展爆紅！「青眼殭屍vs飛頭女鬼」內幕曝光　網跪求：台北也辦

鯉魚潭水庫鋸齒堰溢洪道爆紅　「這8天」暫停開放別來看了

面試28K工作被打槍！她冷笑「新鮮人配不上」還敢挑　結果臉腫了

成功狂甩12kg　逆轉人生擔任台啤總經理

雞白湯無限喝！高雄屋台式居酒屋人氣正夯　麻奶烏龍麵是必點招牌

政治熱門新聞

民進黨22縣市長提名佈局一次看！

吳淑珍確診「有痰咳不出」　陳水扁談照顧過程：都沒辦法休息

朱立倫：國民黨不接受台獨、一國兩制

快訊 / 陳時中確診　蔡英文：他扛了防疫兩年多未曾休息

新北長者第四劑20日開打　17日起線上預約

民眾黨挖牆腳？賴香伶拜會羅智強　透露柯文哲想約見面

吳淑珍確診新病況　陳水扁心疼喊：她的身體更虛弱了

衛生局為何半小時沒接電話？　議員揭疑點

游錫堃：雲峰打到北京　中國不要自損一千

黃珊珊一句話暗酸蔣萬安　他看完後嘆：狗屁不通

議員控侯友宜敷衍恩恩爸　新北衛生局反嗆

新莊人口數破42萬人！2022「新五泰林」選區重劃　66席議員這樣分

陳時中快篩陽！　侯友宜祝早日康復：說要選台北市長的人都確診？

陳時中確診！11日才跟蘇貞昌開會　政院啟動清消工作

更多熱門

相關新聞

冷戰後首見！智庫：全球核武數量將首度增長

冷戰後首見！智庫：全球核武數量將首度增長

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）在13日發布最新研究，預計全球的核武數量在烏俄戰爭爆發後，將出現冷戰以來的首次增長，而使用核武的風險將是數十年來最大的一次。

石斑魚被禁價格恐調價！賣場說話了

石斑魚被禁價格恐調價！賣場說話了

寄生上流！男導遊掏空95歲富婆8.7億財產

寄生上流！男導遊掏空95歲富婆8.7億財產

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

大陸禁台灣石斑魚　游淑慧酸「民進黨有骨氣一點」

大陸禁台灣石斑魚　游淑慧酸「民進黨有骨氣一點」

關鍵字：

中國石斑魚農委會民進黨團鄭運鵬陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

無敵星星沒用！　護理師3度確診

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

誤踩1禁忌變雙屍命案！師父搞上女信徒恐怖死狀曝

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

阿本感性告白謝炎亞綸：20年始終在身邊

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

即／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局抓到原凶了

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面