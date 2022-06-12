馬斯克認證「瘋狂」理賠案！妹子嗨玩車震染HPV　車險要賠1.5億

▲美國法院日前一項裁定跌破眾人眼鏡，就連首富馬斯克也直呼「瘋狂」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）經歷商場風雨後成為全球首富。然而，美國上訴法院日前一項判決，竟然釣出馬斯克留言直呼「瘋狂」。密蘇里州一名女子「大玩車震」感染HPV後告上法院，要求車險公司須理賠520萬美元（約新台幣1.5億元）的金額，女子勝訴後也「震毀」了包含馬斯克在內的許多網友三觀。

首富馬斯克經常活躍於社群平台推特（Twitter），然而，他11日卻在美國有線電視新聞網（CNN）一則文章下留言直呼「瘋狂」。這則報導是關於密蘇里州一名女子在2017年11月至12月間經常和男友「無套車震」，怎知男友事後才坦承他早已感染人類乳突病毒（HPV），害得女子也被感染，度過了3年的痛苦時光，於是她2021年2月想到可以向男友的車險公司GEICO提出索賠。

▲有些情侶喜歡在車內進行性行為，但美國一名女子因「車震」感染性病，竟可獲得高達新台幣1.5億元的賠償。（示意圖／CFP）

據法庭文件，女子聲稱由於性伴侶在明知感染的情況下，未採取適當預防措施或告知，直接促成了她感染HPV的原因，男友的車險應該要負擔她「過去與未來的醫療費用」與身心靈受創的賠償，起初她一共向男友索賠100萬美元（約台幣2980萬元）的和解金。

GEICO認為「車震」並非正常使用車輛，不在保險範圍內，而拒絕理賠與和解提議，案件被送交仲裁後，仲裁員認為女子應該獲得520萬美元的損害賠償。GEICO不滿仲裁結果，隨後向傑克森郡上訴法院提起上訴，但負責審理上訴的3名法官小組維持裁定，GEICO無權就這些問題進行法律訴訟，必須支付女子520萬元。據悉，GEICO目前計畫上訴到最高層訴訟。

判決出爐後引發網友熱烈討論，就連馬斯克也留言為車險公司打抱不平，「像這樣瘋狂的損害理賠，就是汽車保費會這麼貴的一大原因」、「應該要起訴這些濫告保險理賠案的律師事務所」。

▼馬斯克在推特回覆，認為這起保險理賠訴訟實在太瘋狂。（圖／翻攝自推特@elonmusk）

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