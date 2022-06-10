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馬斯克曝「人生最慘1年」！特斯拉差點沒了　靠2關鍵度過危機

▲▼電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克近期受訪時分享人生低潮期。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近期受訪時表示，他剛開始投資特斯拉時並不想擔任CEO，所以由別人出任CEO，直2008年底才正式成為執行長。他並指出，2008年是他人生中「噩夢的一年」，當時遇到SpaceX前三次火箭發射失敗、特斯拉融資不足以及婚姻觸礁等問題，後來幸運靠著「2關鍵」才順利挺過難關，成世界首富。

根據《IT之家》報導，馬斯克參加矽谷特斯拉車主俱樂部的Podcast節目訪談時表示，「我從2007年中開始擔任執行長，到2008年底才正式成為執行長，這過程的轉折是相當滑稽且戲劇性，那可真是噩夢般的一年。」

馬斯克說，2008年是對特斯拉和SpaceX以及他個人生活的低潮，因他當時剛正式成為CEO就碰巧碰上金融海嘯，且SpaceX的前三次發射都以失敗收場，導致特斯拉公司出現融資不足的問題，「特斯拉的融資開始瓦解，我們離生產還差太遠。」此外，馬斯克與當時的妻子Jennifer Wilson的婚姻也遇到危機，「我的婚姻崩潰，所以我只能離婚。」

回想起那段時期，馬斯克表示，「那段時期何其殘忍，簡直掉入人生低谷中的低谷。」所幸，馬斯克出售PayPal拿到4000萬美元，成功救活特斯拉與SpaceX兩家公司；而SpaceX的第四次發射終於成功，這兩關鍵讓他的人生否極泰來。

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