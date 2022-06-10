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馬斯克揭他「噩夢般的一年」　靠2關鍵扳回人生

▲▼馬斯克於5月2日出席Met Gala。（圖／路透）

▲馬斯克指出，他剛上任特斯拉CEO的日子慘不忍睹。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

世界首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）近日受訪提到，他原先不想擔任公司的CEO，更想負責技術與設計方面的事務，而他上任CEO初期，人生就像跌入谷底一樣，「真是噩夢般的一年」。

根據《福斯新聞》報導，馬斯克接受矽谷特斯拉車主俱樂部訪問時指出，那段時間是他至今最不願回憶的歷史，不論是特斯拉、Space X和他的婚姻生活，在2008年的狀況都慘不忍睹。

馬斯克說，他從2007年中開始擔任CEO，但嚴格來說到2008年底才正式成為CEO，「這一年發生太多滑稽又戲劇性的狀況，真的像噩夢一樣」，當年Space X的第三次發射再度面臨失敗，而他一度認為資金只夠Space X發射三次。

馬斯克提到，當時特斯拉的融資也開始瓦解，離生產還差得很遠，又碰上2008年的金融危機，同時他的婚姻生活也陷入崩潰，最後只能離婚，想到和前妻生下的5個孩子，他開玩笑說，「真是美好時光……，其實是多麼殘忍，根本是低谷中的最低谷」。

馬斯克指出，2008年至2012年間一直在破產危機中載浮載沉，他最後用出售Paypal得來的4000萬美元，救活了特斯拉和Space X，並提到2個關鍵讓2008年的噩夢結束，一為Space X的第四次發射任務順利飛上太空，二則是特斯拉在最後一天的最後一個小時拿到融資，「就是2008年12月24日下午6點，根本太瘋狂了！」

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