馬斯克批YouTube廣告多　網驚「首富是免費仔」起鬨：買下來！

▲馬斯克在推特上痛批Youtube詐騙廣告太多。(圖/路透)

網搜小組/林懿捷報導



特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk),日前宣布要收購推特(twitter),但協議過程並不順利,儘管事業忙碌,但敢怒敢言的他,最近把矛頭指向影音平台「YouTube」,7日他在推特上怒轟「YouTube詐騙廣告太多」,引起廣大網友熱議,並鼓勵世界首富馬斯克「買下YouTube」。

經常口出狂言的馬斯克,最近在推特發出一條推文,指出「YouTube似乎有永不停止的詐騙廣告(YouTube seems to be nonstop scam ads)」,還有另一則推文,貼出一張迷因圖,只見圖上兩種不同情境的「派大星」,指出YouTube只對有人出現不當言論時才有動作,但卻對層出不窮的詐騙廣告無所作為,很雙標。

▲馬斯克認為YouTube放任詐騙廣告。(圖/翻攝自馬斯克(Elon Musk)推特)

兩則推文不只獲得上萬網友回應,更突破了80萬個讚數,不少網友贊同馬斯克的看法,「YouTube廣告超級長」、「哪一間公司的廣告越長,就越令人討厭。」有更多人鼓吹馬斯克買下YouTube,「買下它,並且阻止詐騙廣告」、「收購它!變媒體大亨」。



大部分的網友起鬨馬斯克成為YouTube老闆,但也有人驚訝他居然沒買Premium,在批踢踢上,有鄉民笑說,「原來世界首富買不起Premium!」、「首富不買高級會員是不是太客家了」、「堂堂世界首富,原來免費仔?」、「首富的思維不一樣!」