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馬斯克批YouTube廣告多　網驚「首富是免費仔」起鬨：買下來！

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克在推特上痛批Youtube詐騙廣告太多。（圖／路透）

網搜小組／林懿捷報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），日前宣布要收購推特（twitter），但協議過程並不順利，儘管事業忙碌，但敢怒敢言的他，最近把矛頭指向影音平台「YouTube」，7日他在推特上怒轟「YouTube詐騙廣告太多」，引起廣大網友熱議，並鼓勵世界首富馬斯克「買下YouTube」。

經常口出狂言的馬斯克，最近在推特發出一條推文，指出「YouTube似乎有永不停止的詐騙廣告（YouTube seems to be nonstop scam ads）」，還有另一則推文，貼出一張迷因圖，只見圖上兩種不同情境的「派大星」，指出YouTube只對有人出現不當言論時才有動作，但卻對層出不窮的詐騙廣告無所作為，很雙標。

▲馬斯克批評YouTube詐騙廣告多。（圖／翻自馬斯克（Elon Musk）推特）

▲馬斯克認為YouTube放任詐騙廣告。（圖／翻攝自馬斯克（Elon Musk）推特

兩則推文不只獲得上萬網友回應，更突破了80萬個讚數，不少網友贊同馬斯克的看法，「YouTube廣告超級長」、「哪一間公司的廣告越長，就越令人討厭。」有更多人鼓吹馬斯克買下YouTube，「買下它，並且阻止詐騙廣告」、「收購它！變媒體大亨」。

大部分的網友起鬨馬斯克成為YouTube老闆，但也有人驚訝他居然沒買Premium，在批踢踢上，有鄉民笑說，「原來世界首富買不起Premium！」、「首富不買高級會員是不是太客家了」、「堂堂世界首富，原來免費仔？」、「首富的思維不一樣！」

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