她激情車震「無套愛愛」結果染HPV！　法院判：車險公司須賠1.5億

▲女子車震後染HPV，車險公司須賠520萬美元。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子和男友為了尋求刺激，時常在車上進行性行為，但沒想到，她的男友竟隱瞞自己感染HPV，導致自己在無套性行為下也被感染。她和男友在法院上達成和解後，要求車險公司必須賠償，最終法院也判女子勝訴，車險公司需支付女子520萬美元（約台幣1.5億元）的保險金。

根據CNN報導，密蘇里州一名女子在2017年11月至12月間，時常和男友在車上進行性行為，且雙方都沒有使用保險套，最後男友坦承，自己早已感染人類乳突病毒（HPV），導致這名女子也被感染。她一氣之下將男友告上法院，最後兩人達成協議，這名女子最多可獲得520萬美元的賠償，但必須自行向男友的車險公司GEICO申請。

起初GEICO認為，這並不在車輛保險的範圍，因此拒絕支付。根據傑克森郡巡迴法院文件顯示，女子認為由於伴侶沒有採取適當的預防措施，且忽視披露與告知其診斷結果，最終導致她感染HPV，而伴侶的保險單替她的傷害和損失提供了賠償，因此向GEICO要求100萬美元（約台幣2980萬元）的和解金。

GEICO認為這非車輛保險涵蓋範圍，拒絕和解提議，此案被交由另一位仲裁員，而這位仲裁員認定，這對伴侶在車內的性行為「直接或間接」導致HPV感染，要求GEICO賠償520萬美元，而GEICO繼續上訴。密蘇里州上訴法院7日裁定，GEICO無權就這些問題進行法律訴訟，要求該公司得賠償女子520萬美元。

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