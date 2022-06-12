林佳龍參訪基隆城市博覽會　大讚林右昌、蔡適應是最佳拍檔

▲無任所大使林佳龍參訪基隆城市博覽會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

無任所大使林佳龍今（12日）上午率隊參訪城市博覽會，市長林右昌全程陪同擔任導覽，也讓林大使親眼見證他在交通部長任內對基隆支持的各項建設都已經有了具體成果，林佳龍則肯定基隆的改變到處看得見，城市博覽會成果不只是整個城市蛻變，更出現在每個市民臉上的笑容跟光榮感，並大讚基隆市長與立委蔡適應是最佳拍檔。

林右昌表示，市港再生標竿計畫就是城博A展區最主要的展場，是基隆城市翻轉的關鍵，感謝佳龍大使在擔任交通部長期間，大力支持基隆市港再生跟相關的建設，甚至包括軍港西遷，這些都是過去基隆數十年的地方期待。

▲基隆市長林右昌感謝佳龍大使在擔任交通部長期間，大力支持基隆市港再生跟相關的建設。

林右昌也感謝林佳龍大使與蔡總統的全力支持，讓基隆在短短7年多的時間，從全台灣吊車尾的城市晉升到前段班，這次邀請佳龍大使來到基隆，也是要讓他看看過去這幾年支持的成果。

林佳龍表示，右昌市長執政近8年來，基隆的改變到處看得見，城市博覽會不是只有在封閉的展館，是出現在整個城市的每一個角落，也在每個市民臉上的笑容跟光榮感裡。

林佳龍還說，「人因夢想而偉大，城市也因為設計而美麗」，右昌市長治理基隆呈現的改變，可以說是全台灣最大的，每次來基隆都覺得比以前更美麗，並且右昌市長他落實市民主義，帶著基隆市民一起改變，8年建設有成，交出一張很棒的成績單。

林佳龍也指出，自己跟右昌市長並肩作戰超過20年，後來又剛好接任交通部長，在蔡英文總統的領導之下，特別是市港再生標竿計畫，真的是讓基隆黑白變彩色，再加上與立委蔡適應合作無間，期許基隆的治理成績能夠放大到全台灣。

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