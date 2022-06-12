日本防衛大臣會見魏鳳和　強調「台海和平穩定」極為重要

▲日本防衛大臣岸信夫與中國大陸國防部長魏鳳和舉行會談，提及維持台海和平的重要性。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本防衛大臣岸信夫12日與大陸國務委員兼國防部長魏鳳和進行會談時，言明台海和平與穩定對國際社會「極為重要」。另外，岸信夫也就解放軍與俄羅斯的軍機在日本周邊上空進行聯合巡航等問題，表達重大擔憂，「這是對我國的示威行動」。

根據《時事通信社》等日媒報導，日防衛相岸信夫在造訪新加坡期間，與大陸中央軍事委員會委員、國務委員兼國防部長魏鳳和舉行會談，這是自2019年12月以來，首次以面對面形式進行的中日防長會談。

報導稱，在日本對台立場不變的基礎上，岸信夫在會中向魏鳳和表明，「台灣海峽的和平與穩定，不僅是對我國，對於國際社會也極為重要」。另外，針對解放軍5月和俄羅斯軍隊的戰機在日本周邊進行長距離的聯合空飛等一系列聯合行動，岸信夫稱，「這是對我國的示威行動。」同時傳達了對中俄持續共同行動的重大關切。

報導指出，中日防長當天也就東海與南海局勢進行討論。岸信夫表示，包含尖閣諸島（台稱釣魚臺列嶼）周邊在內，日本仍對於試圖透過武力改變現狀的事態表示強烈擔憂，並要求中國保持克制。

岸信夫會談後向記者透露，正因為對中日關係存在擔憂，尋求坦率的溝通交流才更顯得重要，他已與魏鳳和就「今後持續促進中日國防當局間的對話和交流」達成意見一致。

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