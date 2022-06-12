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福島核災11年　日本首度解除部分地區居住限制

▲▼ 日本福島核災後，被日本政府指定為「返家困難區域」的福島縣葛尾村，12日部分地區解除避難指示，並拆除限制出入指示牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲被日本政府指定為「返家困難區域」的福島縣葛尾村，12日部分地區解除避難指示，並拆除限制出入指示牌。（圖／達志影像／美聯社）

中央社東京12日綜合外電報導

日本福島核子事故發生11年3個月後，原本因輻射量超標受管制、日前已完成除污的部分地區今起正式「解封」。不過，當年離家民眾已長居他地，有意返家者可能僅剩個位數。

日本朝日新聞報導，2011年東京電力公司福島第一核電廠發生核子事故後，被日本政府指定為「返家困難區域」的福島縣葛尾村，今天部分地區解除避難指示，這是11年多來居民能居住地區首度被解除避難指示。

被解除避難指示的是福島第一核電廠以西約20公里的葛尾村野行地區。日本政府原子力災害現地對策本部今天上午8時起撤除原本設置在該地區的管制柵門。

葛尾村長篠木弘說，距核子事故已過了11年多，「終於能站在重建的起跑線上」。

葛尾村方面表示，在解除避難指示的地區內，目前共有30個家戶共82人設籍，其中馬上會返家的居民有2家戶共4人；如果加上接下來預定返家者，未來可能總計僅有4家戶共8人在此地生活。

日本政府環境省雖然對住宅地等進行除污，讓此地輻射量符合解除避難指示標準，但如果相較於核子事故前，則仍然高出4倍到5倍，也讓不少居民對此感到不安。

讀賣新聞報導，葛尾村部分地區避難指示今天上午8時解除，這是日本政府過去因輻射量高、長期管制民眾進入的「返家困難區域」中，首度解除住宅區避難指示。

「解封」地區是葛尾村東北部的野行地區（面積約16平方公里）中，被指定為「特定復興再生據點區域」（面積約0.95平方公里）的地區。截至今年6月1日止，有30個家戶共82人設籍此區。

推動居民返家已成課題，此區域居民許多都長居避難地，葛尾村2020年秋天進行過調查，當時表達有意返家的只有4家戶共8人。

日本經濟新聞報導，日本政府在福島核子事故後，將福島縣內輻射量高的約337平方公里地區，指定為限制居住的「返家困難區域」。

2020年3月，日本政府配合JR常磐線復駛，僅解除車站站體與鐵軌等約0.53平方公里的避難指示。葛尾村今天「解封」後，預估福島縣大熊町與雙葉町近期也將以「特定復興再生據點區域」解除避難指示。

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