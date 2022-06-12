南韓外長朴振訪美　明會布林肯談「北韓核威脅」：不排除單獨制裁

▲南韓外交部長朴振12日從仁川國際機場搭機出訪美國。（圖／志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓外交部長朴振應美國國務卿布林肯邀請之下，今（12）日上午啟程前往美國，預計明（13）日會晤布林肯、15日離開美國，為就任後首次的訪美行程，兩人將討論南韓、美國如何攜手應對北韓（朝鮮）可能進行的第7次核試驗，以及韓美兩國間的經濟合作。朴振表示，不排除針對北韓實施單獨制裁。

根據《韓聯社》、《News1》，此次朴振出訪美國預計將停留至15日，期間將於13日與布林肯舉行美韓外長會談，對於現場記者提問如何因應訪美期間北韓可能進行的核試，他表示將會與布林肯當面討論應對北韓核武與導彈威脅時的美韓合作方案。

朴振也透露，此次出訪美國也將計畫會晤美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm），討論在經濟技術同盟下的相互合作方案，同時也將拜會美國參眾議院、智庫，針對韓美合作與印太區域安全議題交換意見。

另外，先前朴振曾於10日接受專訪時表示，尹錫悅政府自從上台後便針對北韓制裁進行多項方案的檢討，不排除單獨針對北韓進行制裁，詳細方案尚在討論中。據悉，北韓時隔4年再度試射洲際彈道飛彈（ICBM），對此聯合國安理會曾於近期召開會議，討論對北韓追加實施制裁，不過最後卻被身為常任理事國的俄羅斯、中國投票反對。

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