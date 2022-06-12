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金正恩發送賀電給普丁　挺俄羅斯侵略烏克蘭：展現「正義偉業」

▲▼金正恩12日向俄羅斯總統普丁發送賀電。（圖／路透社）

▲金正恩12日向俄羅斯總統普丁發送賀電。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯今（12）日迎來國慶日「俄羅斯日」，對此北韓（朝鮮）最高領導人金正恩特別向俄羅斯總統普丁發送賀電，表示俄羅斯在普丁卓越的領導下，透過實現「正義的偉業」來守護國家發展權，此段文具被視為金正恩對於俄羅斯侵略烏克蘭的高度支持，顯示北韓與俄羅斯的友好關係。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩12日向普丁發送賀電，「在您（普丁）的領導下，即便在守護國家尊嚴與主權、發展權的『正義偉業』上迎來各種挑戰與難關，俄羅斯人民卻勇敢地一一擊破、取得豐碩的成果。我國（北韓）人民給予全力支持與聲援。」

金正恩在賀電中強調北韓與俄羅斯之間堅定不移的友誼，「在親善與信賴的悠久歷史傳統下，我們珍視朝俄關係能夠如此延續，因應時代要求與兩國人民的祈願，全面擴大發展（朝俄關係），是我共和國（北韓）政府堅定的立場。」

金正恩表示，自從2019年4月與普丁在海參崴會晤後，朝俄關係迎來親善合作的全新局面，他期盼未來兩國在所有領域的合作中能夠強化發展，同時在守護國際正義與世界安全的旅程中，朝俄兩國能夠拉緊戰略合作關係。

南韓《韓聯社》分析，俄羅斯自從今年2月底侵略烏克蘭後遭逢國際社會實施全面性制裁，在此之際北韓透過發送賀電的方式，再次突顯北韓對於俄羅斯的支持，強調朝俄兩國的合作與友誼。

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