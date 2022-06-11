美日韓防長討論如何應付北韓核武威脅　強調維持台海和平重要性

▲奧斯汀、岸信夫、李鐘燮11日下午展開美日韓防長會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

被稱為「香格里拉對話」的亞洲安全會議在新加坡召開，美國國防部長奧斯汀、南韓國防部長李鐘燮今（11）日首先展開雙邊會議，討論如何在應對北韓（朝鮮）核武導彈威脅上加強合作、維持聯合防禦態勢，向南韓提供「核保護傘」應付北韓第7次核試威脅，同時美韓防長再度強調維持台灣海峽和平的重要性。

根據《韓聯社》，奧斯汀、李鐘燮2人首先於11日上午展開美韓防長雙邊會談，有鑑於北韓近日頻繁試射導彈、有跡象顯示恐怕將進行第7次核試，且北韓最高領導人金正恩重申「強對強」原則，嚴重威脅韓半島（朝鮮半島）等東北亞區域安全，雙方一致認為美韓之間的緊密合作比任何時刻重要。

李鐘燮會後向採訪記者表示，雙方針對應付北韓核武威脅的嚇阻（核保護傘）上討論多種增強實行能力的方案，以及針對拜登、尹錫悅5月韓美元首會談上討論的各種國防議題，其後續舉措的實施契機已擬定完備。

李鐘燮強調，雙方在重啟韓美擴大遏制戰略協議體（EDSCG）、舉行延伸威懾手段運用演習（TTX）、在經過溝通後適時展開美國戰略資產等議題上的努力相當重要。

奧斯汀則承諾，美國將動用所有範疇的軍事力量，持續向南韓提供防衛核武、常規武器與導彈的能力，意即將南韓納入美國核保護傘。

拜登、尹錫悅曾於5月美韓元首峰會時談論擴大聯合軍演，在此次亞洲安全對話中，奧斯汀也與李鐘燮談論具體實行方案。同時，兩人也重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。

11日下午，奧斯汀、李鐘燮則與日本防衛大臣岸信夫展開美日韓防長會談，3人承諾為了達成韓半島完全去核與永久和平，將會致力於採取緊密合作，同時表示國際社會完全履行聯合國安理會決議相當重要。

李鐘燮透露，3人一致認同美日韓國防安全合作在應對北韓核武導彈威脅時的重要性，同時具體討論美日韓軍事訓練，主要包括導彈警報訓練，以及進行追蹤、監視彈道導彈的訓練。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》