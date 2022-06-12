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結婚對數、出生率續降　首爾人口30年後估減25%

▲▼ 南韓首爾街頭。（圖／路透）

▲結婚對數下降，首爾人口30年後估減25%。（圖／路透）

文／中央社

經濟壓力、觀念改變導致出生率持續下降，高齡化已成為台日韓等國共同社會問題，據韓國統計廳最新發表預測，韓國總人口可能在2050年較2020年減少8.6%，最糟情況下，人口最為密集的首都首爾人口減幅估高達25%。

根據台灣內政部公布5月人口統計資料，人口總數較4月減少近兩萬人，新生兒數則創下今年最低紀錄，降至9442人。無獨有偶，韓國統計廳5月底發布的第一季人口統計也顯示，韓國今年第一季新生兒數較去年同期減少0.02人，降至0.86人，為歷年第一季最低紀錄，新生兒數已連續12季維持在1人以下。

韓國統計廳預測顯示，韓國總人口將在2041年降至5000萬人以下，而這只是以一般情況下的預測；在最糟情況下，韓國總人口可能較2020年的5184萬人減少16.4%至4333萬人。

在一般情況預測中，以蔚山、大邱、釜山減幅最大，在25.1%至25.9%之間，人口最密集的首爾市則可能減少17.7%；最糟情況下，除世宗市以外的一級行政區人口數都預計較2020下降，首爾減幅可能達25.1%，相當於減少242萬人。

韓國年輕族群傳宗接代意願低的原因不外乎為經濟壓力及對未來的不確定性。韓國蓋洛普去年10月對全國1002名19至29歲年輕男女進行民調顯示，認為低出生率問題「非常嚴重」的男性及女性占比都超過半數，其中男性高達74%，女性則有56%，顯示年輕族群具有相當意識。

談到低出生率的原因，58%受訪者認為受到「養育子女費用等經濟負擔」影響最大，其次為「就業狀況不穩定導致的收入不穩定（44%）」，「更注重個人生活的社會氛圍」（35%），「房價等居住費用過高」（22%）及「生產、育兒造成女性職涯中斷」（17%）等。

另有7成受訪者認為政府對育兒補助政策不足，67%受訪者表示若政府免費提供育兒居住空間，養育新生命的意願將大幅提高。

居住問題也對韓國新婚對數造成一定影響，韓國中央日報報導指出，受到政府打房政策限制，若男女雙方名下皆有一棟房產，婚後合計會變成須繳交更高稅率的多房產者，也成為韓國民眾考慮是否結婚的重要因素，可能讓韓國逐漸低迷的結婚率雪上加霜。

據統計，韓國2021年新增結婚公證件數共19.3萬件，首次降至20萬件以下，較前一年減少2.1萬件、約9.8%，為1970年開始統計以來第4高減幅；韓國結婚件數已連續10年下降。

相對其他國家而言，韓國結婚件數減少對出生率的影響可能更大，原因在於傳統觀念影響，韓國非婚生子女出生率不高，意味著韓國未婚年輕男女更不可能生子。在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中，非婚生子女出生率平均約在20%至70%，韓國及日本等觀念較保守國家的非婚生子女出生率則僅2%。

全球生育率最低的韓國，若未能有效阻止新生兒快速減少趨勢，至2050年中位年齡將從2020年的43.7歲增至57.9歲，邁向高齡化社會。

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