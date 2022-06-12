BA.4和BA.5確診激增！英國將迎第3波疫情　政府1決定害醫院成破口

▲英國最近BA.4和BA.5疫情爆發，而醫院也因取消強制戴口罩的規定而導致院內染疫人數激增，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國國家統計局數據顯示，英格蘭與北愛爾蘭近期的新冠確診人數呈「小幅上升」，懷疑英國在Omicron亞變種BA.4和BA.5的推動下，恐將進入今年的第3波疫情。此外，英國取消了強制在醫院內戴口罩的規定後，本週在院內染疫的人數就上升了29%，讓醫院成為助長疫情的防疫破口。

綜合英媒報導，截至6月2日一周，英格蘭與北愛爾蘭估計分別有79.75萬和2.77萬人的新冠檢測呈陽性，高於前一周的78.41萬人和2.43萬人。當局也發現，境內BA.4和BA.5的病例正在高速增長，還有可能超越之前的BA.1和BA.2病毒，成為新主流病毒株。

公共衛生官員指出，他們尤其關注Omicron亞變種BA.5病毒，因為它的傳播速度比BA.4更快，也是葡萄牙和德國等歐洲國家最近新病例激增的原因。在5月底，BA.5佔英國分析的新冠病毒基因組的近14%，幾乎是BA.4的2倍。

英國目前已取消在醫院強制戴口罩的規定，不過相關政策卻讓當地院內染疫的人數劇增。應對新冠的精算小組統計數據顯示，在醫院裡感染新冠的人數在本週上升了29%，而住院的確診病患中，有大約19%可能是在醫院染疫的。

不少醫師認為，儘管他們一直在努力控制院內的疫情，但在院內不強制戴口罩的規定，讓「醫院助長了疫情」。新冠專家勞頓（Tom Lawton）的分析數據佐證了相關論述，截至6月5日的28天內，在醫院檢測呈陽性的1萬3416名患者中，有超過2267人可能是在院內染疫的。

專家們對於政府取消在醫院強制戴口罩的規定提出質疑。英國突發事件獨立科學諮詢小組的薩里斯伯里（Helen Salisbury）表示，政府的相關決定「非常令人失望」，而且「我不認為我們沒有什麼好理由阻止人們在院內戴口罩」。