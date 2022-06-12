重覆感染「免疫會更好」嗎　醫：答案恐怕失望

▲黃軒說，接種疫苗才是獲得保護力的皇道。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（12日）表示，有記者問他，COVID19重覆感染，免疫會更好嗎，「這個答案恐怕失望了！」他提醒，Omicron病毒才出現近半年，且目前並沒有標準答案，人們更不應該尋求被重覆感染，接種疫苗才是獲得保護力的皇道。

黃軒在臉書說，他閱讀美國一篇論文，整理COVID19重覆感染會易住院的文章：

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A、美國研究

（a）美國密西根大學研究美國退伍軍人健康管理局（Veterans Health Administra- tion, VHA），共171家醫療中心和1112處門診，共30幾萬的確診患者，包括了反覆感染COVID19者。

研究人員共調查自2020年3月至2022年1月的確診資料，發現：

1、初確診，共有30萬8051位，19%確診病例是中重症患者，需要住院。

2、同病人，二次確診者，共有9203位，有17.0%確診病例是中重症患者，需要住院。

3、同病人，三次診者，共有189位，有25.9%確診病例是中重症患者，需要住院。

▼黃軒表示，重覆感染，免疫會更好嗎，這個答案恐怕失望了！圖為日前中正紀念堂PCR篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

（b）研究人員進一步發現：

1、重覆感染（Reinfection)，在2021年Omicron病毒未出現之前，一個月少於500位COVID19的重覆感染。

2、但在2022年1月，重覆感染已增加至每個月都超過4000人以上了！

3、在第三次的重覆感染，住院率也平均增長了31%。

黃軒表示，但這份新研究尚未經過獨立專家審查，Omicron病毒才出現近半年而已，仍需要進一步研究，期待更多醫療研究報告的證明才是！

黃軒指出，世界衛生組織（WHO）表示，人們染疫後，再感染的風險很高，這是因為COVID19的特性就是一直在突變，而每當人體免疫系統已經知道病毒特性時，病毒可能馬上變成另一種病毒株持續傳染。

黃軒提到，Omicron可以逃避人體先前COVID19所產生的免疫力，與Delta相比，從COVID19康復的人中，再次感染Omicron的可能性，是Delta的3至5倍，所以不要問「要重複染疫幾次，才能擁有有效免疫力？」

黃軒提醒，Omicron病毒才出現近半年而已，且目前並沒有標準答案，人們更不應該尋求被重覆感染，接種疫苗才是獲得保護力的皇道；疫苗接種加強免疫力，免疫力也會影響病毒的致命程度，而第三劑疫苗接種者，就算真的不幸染疫，其症狀也大多輕微，這就是保護能力的皇道！

►本文獲得黃軒醫師授權。