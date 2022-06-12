邊境放鬆影響有限　專家曝1潛在危機：3個月後擬再掀疫情高峰

▲專家指出邊境放鬆管制對國內疫情影響有限。（示意圖與本文無關／記者劉亮亨攝）

記者張靖榕／綜合報導

指揮中心宣布本月15日0時起放寬邊境管制，入境檢疫改採「3+4」新制，歐美近期檢出BA.4、BA.5的比例上升，指揮中心指揮官陳時中指出，開放後多少帶來疫情擴大，國內專家表示由於國內疫情目前較國際嚴重，放鬆管制實際上「影響不大」，但若BA.4、BA.5帶來疫情升溫，3個月後可能重現每日8萬、9萬例確診的情形。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文指出，Omicron 4.0 (BA 4.0) 和 Omicron 5.0 (BA 5.0) 開始超越Omicron 之前的 BA 1.0 、 BA 2.0 ，尤其最新一代的Omicron 5.0 ，更是以10倍的速度在英國增長。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，歐美目前檢出BA.4、BA.5的比例上升，其中又以BA.5傳播力看起來更高，可能取代現在的BA.2。

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指揮中心發言人莊人祥指出，國際機場防疫自主防護能力提升，因此從本月1日起取消邊境落地採檢，改採唾液篩檢，據1日到5日統計，陽性率為1.39％；陳時中也表示，邊境染疫率很低。

《聯合報》引述台大兒童醫院院長黃立民指出，邊境管制雖放鬆為「3+4」，一部分境外感染者可能在入境第5至第7天發病，但國內疫情處在6萬至7萬人的高原期，入境確診者對國內疫情影響有限。

BA.4、BA.5變異株是必須監測的一大變數，黃立民說隨國人疫苗和自然感染的保護力降低，不排除3個月後BA.4、BA.5進入國內再掀每日8萬至9萬例的疫情高峰。他也提醒中央應超前部署疫苗，繼續大量施打，民眾也應警覺。