要出國玩了嗎　10種「最恐怖地雷旅伴」曝

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布，6/15起放寬邊境管制，入境檢疫從「7+7」變成「3+4」。對此，旅日達人林氏璧表示，「哇」，且是所有人適用，不限商務而已，這樣暑假想返台的國人，或台灣人想出去旅遊的人數應該會大為增加吧？他也分享網友票選的10種最恐怖地雷旅伴。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，去日本旅遊的話，就還差在日本僅限跟團（尚未開放自由行），台灣還沒解除出團禁令，這兩個限制了。

▼疫情爆發2年半，許多民眾無法出國。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

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林氏璧說，好的旅伴帶你上天堂，不好的旅伴讓你住套房，整天想放生他，大家都知道旅行要慎選旅伴，但那要怎麼慎選呢？怎樣的旅伴一定要避之唯恐不及呢？來回顧一下當年在社團中票選的10種最恐怖的地雷旅伴！

1、偽裝我什麼都可以的百變怪 1997票

2、自己完全不做功課，想放生他卻死黏著你不放的 1297票

3、EQ低 脾氣差 超愛抱怨 1167票

4、遲刻魔，賴床鬼，姍姍來遲的你 842票

5、興趣不同，也不懂尊重別人 825票

6、吃這個也不行，吃那個也不要 741票

7、幫別人代購還一路接單的 638票

8、把別人當免費導遊 608票

9、小氣鬼，欠錢不還，斤斤計較匯率 607票

10、這台灣也有，為什麼要花錢來這裡的比較魔 543票

▼出國玩的旅伴很重要。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

指揮官陳時中日前被問及，9月是否有機會出國旅遊，他直言「當然有」。11日入境檢疫「3+4」新政策公布後，被問到是否有望更提早開放出國旅遊，他也鬆口說「有」，會努力加快腳步，但要一步一步走。

指揮中心宣布， 6/15起旅客入境檢疫天數縮短為3+4，以入境日為第0天起算，屆時入境民眾只要完成3天居家檢疫，就可進入4天自主防疫，初期先採人數總量管制，以每周2.5萬人次為原則。

▼6/15起入境檢疫放寬為「3+4」。（點圖可放大／指揮中心提供）

