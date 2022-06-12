53萬兒童染疫！8人MIS-C　醫喊「共存」要過4關

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心統計，台灣兒童感染新冠肺炎後發生MIS-C（兒童多系統發炎症候群），目前累計8人。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天（12日）表示，兒童與病毒共存之路至少需要面對四個關卡。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，今年目前台灣染疫兒童人數約為53萬人，亞洲人感染Omicron變異株後，發生MIS-C的機率推估為萬分之一，發生時間為感染後2-6周，所以會有遞延效應，目前潛在可能發生MIS-C的人數為45（53-8）人。

「隨著染疫兒童持續增加，未來發生MIS-C的兒童人數將持續上升。」謝宗學說，台灣新冠肺炎併發兒童腦炎的病例出乎意外的多，「跌破所有專家（包括我）的眼鏡，也讓我這次對於台灣發生MIS-C的機率是否能守得住萬分之一的關卡不太有信心，『一朝被蛇咬十年怕草繩』或許就是這樣的感覺。」

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▲▼謝宗學說，真心覺得兒童接種疫苗仍是利大於弊的選擇。（圖／記者林敬旻攝）

謝宗學提到，不過，他有信心台灣MIS-C的死亡率會比1-2%低，因為台灣兒科醫師有豐富治療川崎氏症的經驗，加上家長的警覺和就醫的便利性，除非醫療量能嚴重崩壞，相較於猛爆急性腦炎，MIS-C有比較充足的反應時間。

謝宗學表示，根據最近的臨床經驗和閱讀文獻，兒童與病毒共存之路至少需要面對四個關卡，從出現症狀後開始：

1、發病後48-72小時內：

反覆高燒、噁心嘔吐、食慾變差讓孩子不舒服，猛爆急性腦炎和其他嚴重併發症常出現於這個時期。

2、發病後4-5天：

高燒和其他症狀緩解，活力食慾恢復，但有時出現雙腿痠痛、無法行走、甚至茶色尿等「橫紋肌溶解症」症狀。

3、染病後2-6周內：

可能出現危及生命的MIS-C，容易低血壓或休克，需要加護病房治療。

4.、染病後數月：

可能出現「長新冠」症候群，目前仍有待進一步的研究。

謝宗學指出，目前大概只有「不要染病」和「接種疫苗」兩個方法，才能避免或減少上述四道關卡的考驗，終身不染病是不切實際的夢想；雖然過去對於兒童疫苗有些遲疑不決，親身接觸大量染病兒童後，真心覺得接種疫苗仍是利大於弊的選擇，沒有疫苗護體，面對的重症風險和後續可能的後遺症，遠遠超過疫苗可能出現的副作用，風險評估下效益很顯著。

指揮中心11日公布國內通報新增446例中重症個案，當中有5名兒童個案出現MIS-C，年齡分布2歲到10歲，有4人還在住院治療；目前兒童重症累積49例，當中17例死亡，MIS-C累積8例。

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

