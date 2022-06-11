葉元之Cosplay蘇貞昌大酸陳時中　kuso影片狂嗆防疫亂象

▲葉元之拍kuso影片扮演蘇貞昌 。（圖／翻設自YouTube）

記者崔至雲／台北報導

新北市議員葉元之推出「2022全民大悶鍋」，每週推出影片諷刺民進黨防疫亂象，這次他扮成行政院長「蘇貞猖」，狂酸「蔡英文浮報疫苗覆蓋率」、「蘇貞昌僅用一張圖表解釋8400億預算」、「1922委外沒公權力」、「確診者遺體24小時火化」等民進黨防疫亂象。

蘇貞昌日前到基隆海洋科學館，參加「潮境方舟」啟航儀式表示，方舟名字不吉利，應改名叫「基隆」或「八斗子」。葉元之就在影片中扮演成「蘇貞猖」說到，自己很會取名字，像女兒蘇巧慧的名字就很好聽，還有一句成語「巧慧救父」也很棒，自己每到一個地方都可以把人問倒，問學校種什麼樹，問醫院院長地下停車格有幾格。影片暗諷蘇貞昌父女公私不分、蘇貞昌喜歡在小細節刁難公務員。

當被問到，日前有里長向蘇貞昌嗆聲，但隨即被隨扈架走，「蘇貞猖」回，這是他對里長「最好的溫柔」，因為四年前有另一個里長和他陳情深澳電廠的議題，當場被他打肚子，到現在肚子都還「隱隱作痛」。

「蘇貞猖」還說，很多人質疑他不聽蔡英文的話，因為蔡英文說過「對政府可以大聲」、「聽不到可以拍桌」，蘇反嗆，蔡總統已經執政六年，還有人會相信她的鬼話，「是不是頭腦有問題」？

對於確診者遺體24小時火化的問題，衛福部長陳時中前後說法不一，「蘇貞猖」生氣表示，一開始陳時中說公文沒有規定24小時要火化遺體，他還幫陳講話，甩鍋說會要地方政府跟殯葬業者好好處理，結果陳時中大轉彎，改口24小時內火化是對的，害他被打臉，「還好他臉皮夠厚」。

「蘇貞猖」還說，數字是民進黨強項，進民進黨都要考數學。確診數太多，就校正回歸；疫苗覆蓋率太低，就把確診數加上去；8400億特別預算，用小小圖表就可說明用途。「不用會執政，只要會控制數字，就能讓大家覺得有在做事」。

至於陳時中說1922是委外經營，沒有公權力，「蘇貞猖」表示，大家是不是很驚訝，之前都誤以為1922是最重要的防疫專線，「終於知道被騙了吧！」蘇還說陳時中騙術比他還厲害，一騙兩年多，很適合選舉。「蘇貞猖」最後透露，很多人以為他說「一起打贏防疫的選戰」是口誤，其實他是不小心說出了真心話。