明天停開記者會！陳時中：疫情穩定「政策該宣布的都說了」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增7萬9598例本土個案；另增65例境外移入，確診個案新增211例死亡。指揮中心也宣布最新入境政策改為3+4，另機組員部分符合規定者也實施7天自主健康管理。而指揮官陳時中表示，明（11）天記者會暫停，重大政策已經宣布，且疫情看起來算穩定，因此決定暫停一次。

本土新增7萬9663例，當中有7萬9598例本土個案；65例境外移入。指揮中心發言人莊人祥說明，病例比昨天多原因，是因為昨天晚上10點後「轉檔異常」，在今天接近中午前的資料都一起進來，會包括今天早上通報的部分，也因此比昨天個案多。陳時中表示，預期明天確診數會比今天數字低，加上重大政策已經宣布，疫情看起來還算穩定，因此週日記者會暫停一次。

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指揮中心今下午疫情記者會上也一口氣宣布三大政策。包括「快篩實名制取消單雙號分流限制」，下週一（6/13）起民眾持健保卡都可到藥局購買。

入境檢疫部分，下周三（6/15）起旅客入境檢疫天數縮短為3+4，以入境日為第0天起算，屆時入境民眾只要完成3天居家檢疫，就可進入4天自主防疫，初期先採人數總量管制，以每週2.5萬人次為原則。而機組員返台入境檢疫天數同樣自6/15起，3+4「改為0+7」，打滿3劑疫苗，入境後可免關，7天自主健康管理期間每2天快篩或PCR一次；未打滿3劑者，仍須採3+4。