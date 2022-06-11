侯友宜批「不知1922能幫什麼」　陳時中：連他都不知道那真的沒辦法

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心指揮官陳時中日前回應「新北中和2歲男童恩恩一案」時指出，1922是發包委託民間經營，不具公權力。新北市長侯友宜今（11日）表示，希望指揮中心說清楚1922的功能，不然民眾真的不知道打1922能幫什麼忙。陳時中則回應，「如果連侯市長都不知道，那真的沒辦法」，強調可以來文到指揮中心，他們會說清楚。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

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侯友宜說，兩年多來，所有民眾的認知，1922就是防疫專線也是就醫專線，指揮中心忽然告知民眾，這個沒有公權力，完全顛覆民眾的想法，讓民眾很難接受。呼籲指揮中心應把1922功能講清楚，「不然民眾真的不知道打1922，到底能夠幫什麼忙。」

陳時中今則在記者會表示，「如果連侯市長都不知道，那真的沒辦法，可來文然後我們說清楚」，他也強調，民眾若需要1922服務，他們會盡量做到位，「大家一起來努力。」

後續也有媒體詢問，1999、113也是委外有公權力，但為何1922沒公權力？陳時中也回應，「我們講的是指揮權」，他表示，指揮有一定體系，不要亂掉最好，「大家對於公權力說法有很多，我們講的是指揮權、調度權的意思。」