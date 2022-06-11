劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

▲海蟾蜍體型巨大，與黑眶蟾蜍相差數倍。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

記者蔡佩旻／雲林報導

海蟾蜍為世界百大入侵種，壽命長、適應力及繁殖力強，毒腺大而明顯，犬貓誤舔 、食亦可能發生致死現象，威脅生態及人畜安全，農業委員會於今年4月7日公告列入「野生動物保育法第31條第1項」並指定期限111年6月14日前向所在地縣市政府完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者處最高可罰5萬元。

海蟾蜍(學名：Rhinella marina)原產於美洲熱帶地區，捕食小型野生動物、蜥蜴等攻擊力強，國外曾有農民為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，將海蟾蜍引入世界各地，但其劇毒有害生態環境、人畜安全，目前已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題。去年11月在南投縣草屯被發現野外族群，已捕捉達1600餘隻。

▲海蟾蜍之劇毒如遭貓犬貓誤舔，嚴重可致死。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

農業委員會將海蟾蜍公告列入「野生動物保育法第31條第1項所定有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」，為防止民眾飼養、繁殖之海蟾蜍個體不慎逸出野外，引發本土生態浩劫，在4月15日公告生效後，已飼養之個體應於指定期限2022年6月14日前向所在地縣市政府完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

農業處副處長蔡耿宇表示，經公告生效後，海蟾蜍持有者須攜帶相關申請書表及證明文件(飼主身分證明文件、可供辨識之動物照片及相關證明文件)，向飼養所在地直轄市、縣(市)主管機關登記，始得繼續飼養或持有，且不得再私下繁殖、販售，隨意丟棄危害生態者，更可處50萬元至250萬元罰緩。



雲林縣政府農業處強調，民眾可於「雲林縣政府農業處/縣府公告」中下載登記申請書，持有之民眾務必把握時間完成登記，或繳交無法繼續飼養之個體，如有相關疑問，可向縣府農業處森林保育科 (05-5522515)洽詢。

▲海蟾蜍與台灣原生種黑眶蟾蜍、盤古蟾蜍之特徵比較。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）



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