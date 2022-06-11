　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

▲海蟾蜍體型巨大，與黑眶蟾蜍相差數倍。（圖／林務局南投林管處提供）

▲海蟾蜍體型巨大，與黑眶蟾蜍相差數倍。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

記者蔡佩旻／雲林報導

海蟾蜍為世界百大入侵種，壽命長、適應力及繁殖力強，毒腺大而明顯，犬貓誤舔 、食亦可能發生致死現象，威脅生態及人畜安全，農業委員會於今年4月7日公告列入「野生動物保育法第31條第1項」並指定期限111年6月14日前向所在地縣市政府完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者處最高可罰5萬元。

海蟾蜍(學名：Rhinella marina)原產於美洲熱帶地區，捕食小型野生動物、蜥蜴等攻擊力強，國外曾有農民為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，將海蟾蜍引入世界各地，但其劇毒有害生態環境、人畜安全，目前已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題。去年11月在南投縣草屯被發現野外族群，已捕捉達1600餘隻。

▲海蟾蜍之劇毒如遭貓犬貓誤舔，嚴重可致死。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

▲海蟾蜍之劇毒如遭貓犬貓誤舔，嚴重可致死。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

農業委員會將海蟾蜍公告列入「野生動物保育法第31條第1項所定有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」，為防止民眾飼養、繁殖之海蟾蜍個體不慎逸出野外，引發本土生態浩劫，在4月15日公告生效後，已飼養之個體應於指定期限2022年6月14日前向所在地縣市政府完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

農業處副處長蔡耿宇表示，經公告生效後，海蟾蜍持有者須攜帶相關申請書表及證明文件(飼主身分證明文件、可供辨識之動物照片及相關證明文件)，向飼養所在地直轄市、縣(市)主管機關登記，始得繼續飼養或持有，且不得再私下繁殖、販售，隨意丟棄危害生態者，更可處50萬元至250萬元罰緩。
 
雲林縣政府農業處強調，民眾可於「雲林縣政府農業處/縣府公告」中下載登記申請書，持有之民眾務必把握時間完成登記，或繳交無法繼續飼養之個體，如有相關疑問，可向縣府農業處森林保育科 (05-5522515)洽詢。

▲海蟾蜍之劇毒如遭貓犬貓誤舔，嚴重可致死。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

▲海蟾蜍與台灣原生種黑眶蟾蜍、盤古蟾蜍之特徵比較。（圖／翻攝自Facebook／林務局-森活情報站）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►浣熊等8千種動物6／1起禁輸入　農委會：違者最高罰100萬

►劇毒海蟾蜍入侵南投！致命毒液噴1m威脅人畜　志工要徵兵禦敵

►「海蟾蜍」入侵南投急獵300隻！毒性強1次產萬顆卵　林務局要管了

►「忽有龐然大物」拔山倒樹現蹤草屯　狗一舔就死

►雲林某科大驚爆「窒息式鎖喉」　大四生宿舍內慘遭陌生人攻擊

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
快訊／指揮中心宣布　13日起取消快篩實名制單雙號限制
快拿身分證！2大樂園「壽星整個月免費玩」　姓名中2字也免錢
廖老大飲料加盟神速！全台「已有198家」　這縣市狂開56間
快訊／花蓮爆命案！　男身中多刀倒地身亡
獨／機組員0+7入境「免關」傳6／15上路　轉機也要鬆綁
柯瑞罕見暴怒！　砍進關鍵三分搥胸狂吼
大龜的報恩！雨夜救了牠一命　她突然想買彩券「中2萬元」
兒童MIS-C高峰剛開始！　醫示警：未來一個月恐增167人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

佛心價！彰化店高人氣早餐熱賣30年　5元銅板價外地人也搶嘗鮮　

快訊／台南學甲民宅火警　狂冒烈火濃煙消防人員搶救

台南山海圳國家綠道健走登場　黃偉哲帶領600民眾走出健康

劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

助迷途失智老找到回家路　水上分局專案協尋

日籍女友「秋子」裝潢缺錢　刑事底子所長道破詐騙伎倆

男突路倒客運站旁送醫插管昏迷　彰化警狂對指紋找家人

「投資股票穩賺不賠」110萬差點飛了　行員警察及時阻詐

贈書偏鄉小校誤信GPS受困山區　警民合力窩心救援

嘉縣副議長攜手企業聯誼會　捐贈消防警義消外科口罩

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

超想哭！網紅愛美動刀失敗4次　飛韓國削骨「痛到懷疑人生」

佛心價！彰化店高人氣早餐熱賣30年　5元銅板價外地人也搶嘗鮮　

快訊／台南學甲民宅火警　狂冒烈火濃煙消防人員搶救

台南山海圳國家綠道健走登場　黃偉哲帶領600民眾走出健康

劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

助迷途失智老找到回家路　水上分局專案協尋

日籍女友「秋子」裝潢缺錢　刑事底子所長道破詐騙伎倆

男突路倒客運站旁送醫插管昏迷　彰化警狂對指紋找家人

「投資股票穩賺不賠」110萬差點飛了　行員警察及時阻詐

贈書偏鄉小校誤信GPS受困山區　警民合力窩心救援

嘉縣副議長攜手企業聯誼會　捐贈消防警義消外科口罩

推青年電動機車公益計畫　謝國樑台南訪宏佳騰

佛心價！彰化店高人氣早餐熱賣30年　5元銅板價外地人也搶嘗鮮　

紅衣女當街遭虐殺放血！「淒厲慘叫掙扎」影片瘋傳　官方封禁話題

金正恩閉口不談核試驗！暗示「敵人」是南韓　提拔崔善姬為外務相

快訊／台南學甲民宅火警　狂冒烈火濃煙消防人員搶救

桃園4命慘案夫妻爆頭亡　法醫下週一提早解剖釐清冷血行兇過程

響尾蛇林昱珉生涯初登板無責失　海盜陳柏毓4.2局無失分

快訊／指揮中心宣布　13日起取消快篩試劑實名制購買單雙號限制

吃錢怪獸！他想開「古董級冷氣」　網揭恐怖後果阻止：比電費可怕

畢業生想進鴻海！　董座劉揚偉曝「2大關鍵」！

淡江D級女模手機被偷了！「裡面很多訊息」　心急肉搜平頭男

地方熱門新聞

未於大陸執刀！　名醫陳堯俐控彰基栽贓

光雕藝術點亮城市舞台

日籍女友「秋子」裝潢缺錢　刑事底子所長道破詐騙伎倆

雲林男偷機車怕被發現　「推進大排」滅證

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

2022城市博覽會盛大開幕

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭刁

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

Fun暑假「逗陣來台東」　 6/13開放報名

贈書偏鄉小校誤信GPS受困　警民合力窩心救援

烏克蘭投資分紅要匯回臺灣　警郵聯手拆穿騙局

掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

桃園藍營議員為運將　爭取每月5000元補助

更多熱門

相關新聞

雲林縣下週恢復實體上課　張麗善視察校園清消及防疫整備

雲林縣下週恢復實體上課　張麗善視察校園清消及防疫整備

高中以下學校下週起恢復實體課程，雲林縣政府為確保校園環境衛生安全，要求所轄學校務必於復課前完成環境清消，並盤整體溫量測及手部消毒等防疫物資，為復課做好準備。縣長張麗善今(10)日與教育處長邱孝文、縣議員王鈺齊至馬光國小視察校園防疫整備及清消作業。

65歲老車手逆齡變裝躲查緝　警一眼認出

65歲老車手逆齡變裝躲查緝　警一眼認出

雲林大四生宿舍內遭鎖喉攻擊　校方冷處理

雲林大四生宿舍內遭鎖喉攻擊　校方冷處理

飼養持有「海蟾蜍」6/14前完成登記　最高可罰5萬

飼養持有「海蟾蜍」6/14前完成登記　最高可罰5萬

雲林男偷機車怕被發現　「推進大排」滅證

雲林男偷機車怕被發現　「推進大排」滅證

關鍵字：

海蟾蜍外來種生態浩劫雲林劇毒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

前公司反擊波特王不實指控！　　

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

老公早洩！人妻約砲懷孕「不知孩是誰的」

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

即／同居情侶起口角受傷　送醫驚見男確診

雨彈來了！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

琳妲爆孫生猛料　許藍方秒認同

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面