「忽有龐然大物」拔山倒樹現蹤草屯　狗一舔就死

▲外來物種海蟾蜍在世界各地均造成生態浩劫，卻於上月初現蹤草屯，生態學者和當地居民如臨大敵。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

外來種「海蟾蜍」因體型碩大、個性溫馴，長年來是爬蟲類玩家的愛寵，但牠飽含毒性，成年體在台灣幾乎沒有天敵，農委會2016年就禁止輸入該物種，南投草屯卻在今年11月初驚爆海蟾蜍大軍現蹤野外，目前更恐已出現「下一代」，還疑似有狗兒舔舐之後暴斃身亡，當地居民懷疑是不肖人士放生釀禍，專家則憂心忡忡，正積極移除並持續研擬對策。

據了解，海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，過去被當成防治害蟲的天敵而引入世界各地，但牠們食量驚人，可說「張嘴不留活口」，耳後還內藏毒腺，遭攻擊就會噴發毒液，甚至導致掠食者吃下牠們後身亡，連鱷魚都會被毒死，在澳洲、日本、菲律賓等地都已造成嚴重生態危害，更被列為世界百大入侵種。

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而2016年6月後，農委會就不允許海蟾蜍輸入國內，但今年11月初，兩棲類保育志工卻在南投草屯一處菜園發現其身影，經確認是海蟾蜍後，林務局立刻請蛙類專家楊懿如教授團隊、特生中心和林管處動員移除逾200隻，但嚴重事態讓專業團隊憂心忡忡。

本刊調查，前年9月就有民眾在臉書貼出海蟾蜍的照片，當作沒看過的稀有物種上網詢問，但那時沒有引發大眾關注，而去年9月、10月間，也有民眾在草屯發現被路殺的海蟾蜍遺體，就此推斷，海蟾蜍已在台灣野外現蹤約2年，如今更疑似出現「新生代」。

「有發現今年出生的幼體，比較擔心野外有繁殖。」楊懿如表示，海蟾蜍一旦長到15公分以上，在台灣的天敵就「幾乎只剩人」，而在全面清查過程中，有發現5公分以下的海蟾蜍，無法確認是有人刻意「丟小隻的」，還是牠們已有下一代出現。

當地居民更指證歷歷，指去年就有貓狗因玩弄舔舐海蟾蜍而中毒，甚至有毛孩喪命。草屯林小姐說，自家狗兒去年散步時撿了一隻蟾蜍回來舔，她發現有異時，狗兒已口吐白沫，急救後宣告不治，醫生鑑定確認是中毒，但當時對此物種知識不足，今年看到照片後回想，才驚覺愛寵是死在超毒外來種的手中。

▲林小姐飼養的狗兒去年舔舐疑似海蟾蜍的物種，最終口吐白沫、中毒身亡。

居民懷疑如今的海蟾蜍亂象是放生所致，楊懿如則說，現有資料無法推斷海蟾蜍跑到野外的原因，不排除棄養、放生或是寵物逃逸的可能，明年的繁殖期將是關鍵，一對海蟾蜍可產8000顆到1萬顆卵，但只有0.5%能孵化，又僅有10隻左右能長到成體，將來可能會用陷阱圍堵，做最精準的捕捉。

楊懿如表示，如民眾發現海蟾蜍蹤跡，可戴手套捕捉後將牠們送到收容點，由特生中心接手照顧，也可通知志工來接收，如不方便親自捕捉，可利用臉書向台灣兩棲類保育志工社團通報發現日期和鄉鎮，或用1999通知地方政府，將會有專業團隊前往確認，但在網路上請避免留下確切位置，避免有心玩家前往捕捉。

「這不是海蟾蜍的錯，牠們只是被帶到錯誤的地方。」楊懿如也呼籲，即使是外來種，但仍是不該被虐待的生命，牠們的動物權也同樣需要被保護，希望海蟾蜍飼主善盡照顧責任、不要野放，避免對台灣生態造成傷害。

▲海蟾蜍被列為世界百大入侵種，農委會不敢大意，製作海報呼籲大眾協尋通報。（圖／農委會提供）

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