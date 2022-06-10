雲林縣下週恢復實體上課　張麗善視察校園清消及防疫整備

▲雲林縣長張麗善今日上午前往馬光國小視察校園消毒情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

高中以下學校下週起恢復實體課程，雲林縣政府為確保校園環境衛生安全，要求所轄學校務必於復課前完成環境清消，並盤整體溫量測及手部消毒等防疫物資，為復課做好準備。縣長張麗善今(10)日與教育處長邱孝文、縣議員王鈺齊至馬光國小視察校園防疫整備及清消作業。

雲林縣高中以下學校及幼兒園自5月23日起暫停實體課程已3週，目前疫情雖仍嚴峻，但雲林縣5-11歲兒童第1劑疫苗覆蓋率已達82.5%領先全國，滿12歲學生施打2劑疫苗比率也達83.2%，加上各學校自下週起將陸續辦理期末考、畢業典禮，為減輕家長照顧負擔、兼顧學生學習，雲林縣宣布所轄高中以下學校及幼兒園自6月13日起恢復實體課程。

▲雲林縣長張立前往馬光國小視察防疫整備，關心到校上課的學童。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善說明，3週以來雖然採取線上教學，但5歲以下孩子確診比率還是有5%、5歲到9歲佔6.7%、10歲到19歲也佔了10.9%，研判由家屬傳染給孩子的可能性高於校內感染，因此下週恢復實體上課，除了學校做好室外環境、室內課桌椅清消外，最重要就是教育孩子如何養成良好衛生習慣，並做好防疫相關工作，才能保護自己與家人。

▲防疫消毒車進入校園，將室內外各處完整清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善指出，疫情仍然嚴峻，校園防疫不能輕忽，將要求學校落實清消，學校所屬師生及進入校園人員應確實戴好口罩、入校前量測體溫、學生用餐加隔板、保持安全社交距離，也請學校所屬教職員工生如有快篩陽或PCR判定為確診，居家隔離期間不可到校；同住家人確診時，屬「密切接觸者」，基於安全考量，自主防疫期間亦不可到校。

▲防疫消毒人員進入校園，將室外設施仔細消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

馬光國小校長胡光漢表示，下週要進行實體復課，近日學校加強防疫物資整備，各班都備有額溫槍、酒精、漂白水，並請教師們做好事前消毒工作，另外，校門口設有體溫檢測站從早上7點半到下午5點，都會有安心就業人員及校園安全人力駐守，把守第一關，小朋友一進校門就要量測體溫，沒有發燒才能進入學校上課，感謝縣府、教育部及家長會提供充足的防疫物資，協助學校做好復課整備。

教育處呼籲，因應校園防疫管控，請社區民眾配合防疫措施於非上課期間到校活動或運動，校外人士於上課期間進入校園也請配合量體溫並戴上口罩，大家一起努力守住防線，守護學生健康!

▲雲林縣高中以下學校進行物資盤整，包含體溫量測及手部消毒等防疫用品，為復課做好準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林某科大驚爆「窒息式鎖喉」 大四生宿舍內慘遭陌生人攻擊

►西螺鎮各國小獲贈善心平板 全國第一個「生生有平板」示範區

►快訊／國一南下231k火燒車！駕駛驚險逃命 15分鐘車變廢鐵

►雲林男偷機車怕被發現「推進大排」 警火速逮人打撈歸原主

►尋找兒時記憶...阿北走出雲林高鐵站迷途倒路中 原因令人鼻酸