飼養持有「海蟾蜍」應於6／14前完成登記　最高可罰5萬元

▲入侵種海蟾蜍與其背上的台灣原生黑眶蟾蜍比較，體型相差懸殊。（圖／楊懿如提供）

記者楊漢聲／台東報導

繼綠鬣蜥之後，農委會再次公告修正「野生動物保育法第31條第1項所定之原非我國原生種陸域野生動物種類」，將海蟾蜍列入，並已於111年4月15日生效，台東縣政府農業處提醒飼養者，必須於6月14日前完成登記備查，且不得再私下繁殖或買賣，違者處1萬元至5萬元罰鍰。

台東縣政府表示，海蟾蜍又稱「蔗蟾」，並非原產於台灣，過去許多國家為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，將原產於美洲熱帶地區的海蟾蜍引入世界各地。去年11月在南投草屯一處菜園發現野外族群，疑似為放生或寵物棄養個體在野外繁殖所致，為防止入侵情勢擴大，相關單位與保育團體志工已投入移除超過1,600餘隻。

海蟾蜍因具有壽命長、適應力及繁殖力強，且會捕食小型野生動物，具大而明顯的毒腺（耳後腺）等特性，已發現在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題，而名列全球百大入侵種。此外，海蟾蜍所分泌之毒液毒性強，可造成捕食之天敵中毒死亡，若犬貓誤舔 (食) 亦可能發生致死現象，威脅生態及人畜安全，不可不慎。

農業處指出，台東縣目前為止雖尚無登記案申請，但仍提醒縣內飼養持有海蟾蜍之民眾，應盡速於6月14日截止期限前，攜帶相關申請書表及證明文件(飼主身分證明文件、可供辨識之動物照片及相關證明文件)，向農業處畜產保育科申請並完成登記備查，以免受罰。