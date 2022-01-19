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社會 社會焦點 保障人權

劇毒海蟾蜍入侵南投！致命毒液噴1m威脅人畜　志工要徵兵禦敵

記者高堂堯／南投報導

名列世界百大入侵種的「海蟾蜍」，自去年11月於南投草屯鎮某處菜園內現蹤後，官方、學者和保育志工團隊2個多月來全力進行移除，並以「兩棲類保育志工」臉書社團或縣府專電作為公開通報平台，已移除約500隻；由於海蟾蜍於草屯御史里周邊出沒最頻繁，相關單位年後將先後於北勢里、御史里舉辦宣導活動和志工培訓，深化結合民力對抗外來種。

▲官方、學者、保育志工和地方民眾協力移除外來種海蟾蜍。（圖／林務局南投林管處提供）

▲官方、學者、保育志工和地方民眾協力移除外來種海蟾蜍。（圖／資料照片，林務局南投林管處提供）

南投林管處指出，海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，過去許多國家為了防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲，而被引入世界各地，體長最大可達30公分以上、體重亦可達2公斤左右；由於體型碩大、食量驚人，會捕食棲息地內所有能抓到的動物為食，連狗飼料都吃，加上其外觀類似三角形凸出物的毒腺（耳後腺），若受挑釁或局部壓迫，例如捕食者咬住時，噴出毒液距離可逾1米，對本土野生動物具威脅性，亦可能造成犬貓誤食致死。

▲肆虐草屯等地的海蟾蜍至1月已被移除約500隻。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

▲肆虐草屯等地的海蟾蜍至1月已被移除約500隻。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

南投林管處表示，這一波海蟾蜍主要發現地點為菜園、火龍果園、檳榔園等有堆肥潮濕的環境；先前有熱心民眾在草屯北勢里國道草屯東交流道入口附近等地發現、協助通報，御史里里民也熱心協助捕捉，交予御史社區發展協會處理，2個月出頭就累計移除近500隻，顯見海蟾蜍驚人的繁殖力。

▲海蟾蜍於草屯北勢里、御史里等地頻繁出沒。（圖／資料照片，林務局南投林管處提供）

▲海蟾蜍於草屯北勢里、御史里等地頻繁出沒。（圖／資料照片，林務局南投林管處提供）

為了強化社區民眾辨認海辰除及協助通報及移除安置，東華大學兩棲類保育研究室也將於年後的2月12日（星期六），於草屯鎮北勢湳蓮花池舉辦南投草屯地區海蟾蜍移除控制宣導活動，開放台灣兩棲類動物保育協會志工、南投縣草屯鎮居民參加；主辦單位提醒，由於會搭配實地調查活動，且海蟾蜍受刺激可能會噴出毒液，為避免接觸眼睛，參加者須自行購買、配戴護目鏡。

此外，台灣兩棲類動物保育協會也訂於2月19日（六），於御史社區發展協會（南投縣草屯鎮登輝路163 號）舉辦志願服務特殊訓練，希望增進一般民眾兩棲類知識及調查技能，並培訓成為控制海蟾蜍的新志工。

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