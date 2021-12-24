「海蟾蜍」入侵南投急獵300隻！毒性強1次產萬顆卵　林務局要管了

▲台灣近期首次在南投野外發現海蟾蜍，11月至今已移除至少300隻。（圖／林務局南投林管處提供）

記者趙蔡州／綜合報導

原產於美洲的世界百大入侵種海蟾蜍，因擁有很強的毒性且食量大，在多國造成嚴重的生態危害，台灣近期首次在南投野外發現，11月至今已移除至少300隻。農委會林務局23日預告修正草案，擬將海蟾蜍列入管制，應向地方主管機關登記才能飼養，且不得繁殖、買賣、輸出入及陳列展示。

林務局23日在官網預告修正「適用野生動物保育法之人工飼養繁殖陸域野生動物種類」第4點及野生動物保育法第31條第1項所定「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」，擬將世界百大入侵種海蟾蜍列入管制。

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林務局解釋，海蟾蜍原產於美洲大陸，以前許多國家為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物遭到蟲害，而被引入世界各地繁殖，體長最大可達30公分以上、體重亦可達2公斤左右，適應力及繁殖力相當強大，壽命最長可以達30年，受到刺激更會噴發毒液，嚴重時會造成其他動物死亡，人接接觸會不舒服。

▲海蟾蜍已經在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題。（圖／林務局南投林管處提供）

海蟾蜍由於是為雜食性，吃昆蟲、蜥蜴、蛙類等小動物，也會吃剩菜及飼料，加上食量非常大，因此會與原生種蛙類發生激烈競爭，被貓狗等動物獵捕時，也會造成肉食性動物中毒而亡，已經在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題，名列世界百大入侵種。

林務局指出，台灣以前曾零星發現被棄養個體，今年11月陸續收到民眾通報，在南投野外發現大量海蟾蜍，目前已移除至少300隻成體，為避免生態危害，才會列入管制，修正案預計再加入相關配套措施後就會公告，最快在明年上路，屆時得向主管機關登記才能飼養，且不得繁殖、買賣、輸出入及陳列展示。

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