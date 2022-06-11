中防長嗆分裂台灣不惜一戰　外交部：台灣人不屈服武力威脅

▲美國國防部長奧斯汀（左2）與中國國防部長魏鳳和（右1）首次面談。（圖／翻攝自SecDef推特）

記者呂晏慈／台北報導

美國國防部長奧斯汀昨（10日）與中國國防部長魏鳳和在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會，但魏鳳和會後稱「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰」，引發討論。對此，外交部表示，拜登政府再次以具體行動支持台海和平穩定，台灣人民不會屈服於中國政府的武力威脅。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。奧斯汀與魏鳳和分別將於今、明兩天在大會發表演講，兩人先於昨天傍晚舉行雙邊會。

依據美方事後發佈的新聞稿，奧斯汀部長重申美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」，強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲中方勿對台灣採取進一步的破壞行徑。

不過，魏鳳和會後接受媒體訪問時說，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價、堅決粉碎任何『台獨』分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整」，中國會為台灣不惜一戰。

對此，外交部回應，感謝拜登政府再次以具體行動支持台海和平穩定。

對於中國政府對我國主權及美國對我軍售的荒誕說法，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。我國政府會持續加強堅實國防，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

此外， 對於日本首相岸田文雄在演講重申「台灣海峽和平穩定至關重要」，外交部說明，外交部對日本政府持續關注及重視台海區域和平穩定表示肯定與感謝，在威權主義向外擴張，挑戰全球民主秩序之際，台灣作為印太區域內負責任之一員，將持續堅定捍衛民主、自由、人權及法治等普世價值，並將與日本、美國、歐盟等理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域之和平穩定及繁榮。

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