國合會曝「台灣模式」意義　吳釗燮發明新單字「kui-de-ble」

▲吳釗燮日前接受國合會自製Podcast節目專訪。（圖／國合會提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長兼財團法人國際合作發展基金會董事長吳釗燮日前接受國合會自製Podcast節目專訪指出，近年來台灣透過國合會於夥伴國執行的援外計畫成果豐碩，而這樣直接嘉惠當地人民的「台灣模式」也深受夥伴國及國際社會重視與肯定。

國合會自去年7月推出Podcast節目「欸（AID），來自台灣援外的聲音」，由知名主持人、作家謝哲青與國合會人員搭檔主持，與聽眾分享國際援助的點點滴滴。節目播出後，持續蟬聯台灣Apple Podcast非營利類型節目第1名，第2季節目共邀請26位來自國合會，或曾經參與我國援外事務的來賓接受專訪，搭配永續發展目標（SDGs）及援外聲音檔等元素，除讓聽眾對國際情勢及我國援外工作有更深的瞭解，也能更身歷其境的感受「援外的聲音」。

國合會發布新聞稿表示，吳釗燮日前在該節目策劃的「董事長特輯」專訪中除暢談我國國際合作發展的「台灣模式」外，面對謝哲青問及針對一連串烽火外交的感想時，吳釗燮以國合會過去於布吉納法索巴格雷墾區將荒漠變良田的經驗為例，強調凡走過必留下痕跡，並堅信我國援外成果終將對國際社會產生正面影響。

國合會表示，吳釗燮另以「未來我們應該走向國際，國際是我們的天下」鼓勵年輕學子積極參與援外事務，爭取台灣在國際上的能見度。

國合會說明，該集節目精彩內容將於6月23日上架，想知道部長在節目中發明的新單字「kui-de-ble」是什麼意思嗎？想知道部長的紓壓妙方和型男大主廚有什麼關聯呢？歡迎聽眾於各大Podcast平台搜尋「欸（AID），來自台灣援外的聲音」收聽、訂閱並分享，節目最新資訊也將發布在國合會臉書，歡迎大家按讚訂閱以獲得最新、最豐富的國際援助資訊。