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韓新潛艦技術外流台灣？　外交部斥報導不實：請國人支持潛艦國造

台船潛艦常遭媒體不實爆料，要求有些媒體要自重。（圖／台船提供）

▲台船及外交部連日否認韓媒報導。（資料照／台船提供）

記者呂晏慈／台北報導

潛艦國造IDS原型艦在技術上有不少地方要仰賴國外團隊協助，但韓國媒體《朝鮮日報》日前報導，有6名南韓大宇造船公司員工把技術圖紙等資料，交付給台船公司，疑使韓國最新潛艦「張保皋Ⅲ」部分機密技術外洩，台船公司後否認，指潛艦國造的設計與該艦艇完全不同。對此，外交部發言人歐江安今（9日）呼籲，韓國媒體報導內容不符事實，國人切勿輕信不實報導，並持續支持國艦國造政策。

《朝鮮日報》日前報導，6名南韓大宇造船公司員工把技術圖紙等資料，交付給台船公司，共收受79億韓元（約台幣1億8千餘萬元）報酬，南韓警方6月6日將涉案6人移送檢調，並已循司法凍結這筆款項，並指韓國最新潛艦「張保皋Ⅲ」部分機密技術因此外洩到台灣。

對此台船公司澄清說明，該公司擔任台船潛艦國造案建造技協，其主要提供技術諮詢服務，並無將韓國潛艦圖資提供給台船，此外台灣之潛艦國造案設計與張保皋級潛艦完全不同，韓國潛艦之技術圖說，根本無法應用於潛艦國造案。

歐江安今天上午在例行記者會被問及此事時說，台船公司已在6月7日已經發表聲明澄清說明，本案沒有抄襲的問題，因為台灣的潛艦國造案設計與韓國潛艦完全不同，韓方的技術圖說根本無法應用於我國的國造潛艦，經查韓國媒體報導內容不符事實，外交部因此呼籲國人切勿輕信不實報導，並持續支持國艦國造政策。

歐江安強調，台韓雙方近年來在經貿、觀光及文化等各方面的實質合作關係持續深化，韓國政府自2021年5月起，已4度在國際場合強調台海和平穩定的重要性。台灣未來將持續與韓國等理念相近國家深化合作，共同維護區域和平穩定與安全。

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