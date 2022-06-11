新加坡總理李顯龍會見魏鳳和　大陸：應加強兩軍高層交往與合作

▲新加坡總理李顯龍會見魏鳳和。（圖／翻攝自微信公眾號／國防部發布）

記者鄭思楠／綜合報導

目前人在新加坡訪問並參加香格里拉對話的大陸防長魏鳳和，10日下午與新加坡總理李顯龍會面。李顯龍表示，雙方應加強在抗疫、經貿領域的務實合作。魏鳳和則指出，雙方應繼續加強軍隊高層交往與務實合作，把兩軍關係不斷推向前進。

大陸國防部官網10日晚間釋出兩人會面消息，李顯龍表示，新中與時俱進的全方位合作夥伴關係這一獨特定位，體現了新中關係的特殊性和高水平。

他呼籲，雙方應繼續加強在抗疫、經貿等方面的務實合作，保持雙邊關係不斷發展的良好勢頭。他也談到，當前國際和亞太地區形勢都在發生新的變化，希望地區各國加強溝通、增進互信，共同為地區和平穩定增添積極因素。

魏鳳和則表示，中新關係不斷發展，在本地區發揮了引領示範作用。面對百年變局和世紀疫情，雙方應不斷深化戰略互信，擴大利益融合，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，為維護地區和平穩定注入正能量。

他還提到，近年來兩軍關係穩定發展，雙方應繼續加強高層交往與務實合作，把兩軍關係不斷推向前進。

對於李顯龍跟魏鳳和的會面，新加坡國防部則發布消息指出，雙方重申了長期、熱情和友好的雙邊防務關係，多年來取得了長足發展，且欣見雙方於2008年首次簽署的2019年加強防務交流與安全合作協議之下的新舉措，深化了兩國防務合作水平。

此前，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與新加坡防長黃永宏舉行兩國首屆防長對話。會上雙方討論了國際安全議題，以實際方式加強東盟和中國的防務交流和合作。兩國也同意恢復因疫情而暫停舉行的旗艦性質雙邊演習。