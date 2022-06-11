　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新加坡總理李顯龍會見魏鳳和　大陸：應加強兩軍高層交往與合作

▲▼新加坡總理李顯龍會見魏鳳和。（圖／翻攝自微信公眾號／國防部發布）

▲新加坡總理李顯龍會見魏鳳和。（圖／翻攝自微信公眾號／國防部發布）

記者鄭思楠／綜合報導

目前人在新加坡訪問並參加香格里拉對話的大陸防長魏鳳和，10日下午與新加坡總理李顯龍會面。李顯龍表示，雙方應加強在抗疫、經貿領域的務實合作。魏鳳和則指出，雙方應繼續加強軍隊高層交往與務實合作，把兩軍關係不斷推向前進。

大陸國防部官網10日晚間釋出兩人會面消息，李顯龍表示，新中與時俱進的全方位合作夥伴關係這一獨特定位，體現了新中關係的特殊性和高水平。

他呼籲，雙方應繼續加強在抗疫、經貿等方面的務實合作，保持雙邊關係不斷發展的良好勢頭。他也談到，當前國際和亞太地區形勢都在發生新的變化，希望地區各國加強溝通、增進互信，共同為地區和平穩定增添積極因素。

魏鳳和則表示，中新關係不斷發展，在本地區發揮了引領示範作用。面對百年變局和世紀疫情，雙方應不斷深化戰略互信，擴大利益融合，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，為維護地區和平穩定注入正能量。

他還提到，近年來兩軍關係穩定發展，雙方應繼續加強高層交往與務實合作，把兩軍關係不斷推向前進。

對於李顯龍跟魏鳳和的會面，新加坡國防部則發布消息指出，雙方重申了長期、熱情和友好的雙邊防務關係，多年來取得了長足發展，且欣見雙方於2008年首次簽署的2019年加強防務交流與安全合作協議之下的新舉措，深化了兩國防務合作水平。

此前，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與新加坡防長黃永宏舉行兩國首屆防長對話。會上雙方討論了國際安全議題，以實際方式加強東盟和中國的防務交流和合作。兩國也同意恢復因疫情而暫停舉行的旗艦性質雙邊演習。

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
快拿身分證！2大樂園「壽星整個月免費玩」　姓名中2字也免錢
廖老大飲料加盟神速！全台「已有198家」　這縣市狂開56間
快訊／花蓮爆命案！　男身中多刀倒地身亡
獨／機組員0+7入境「免關」傳6／15上路　轉機也要鬆綁
柯瑞罕見暴怒！　砍進關鍵三分搥胸狂吼
大龜的報恩！雨夜救了牠一命　她突然想買彩券「中2萬元」
兒童MIS-C高峰剛開始！　醫示警：未來一個月恐增167人
女陳屍飄惡臭　身分竟是大咖影后！30歲身家破億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

紅衣女當街遭虐殺放血！「淒厲慘叫掙扎」影片瘋傳　官方封禁話題

唐山惡男毆女後「抖音慶生」　扯爆！網友比警早掌握行蹤

直擊北京水產市場！均無販售「台灣石斑魚」　店家：沒什麼影響

新加坡總理李顯龍會見魏鳳和　大陸：應加強兩軍高層交往與合作

原計劃15日開放！北京環球度假區公告「將繼續關閉」：3員工確診

中美防長談「深紅線」　魏鳳和：膽敢分裂台灣，必將不惜一戰

燒烤店性騷不成！惡男酒瓶爆頭「往死裡打」女客　5人被捕畫面曝

醉男燒烤店性騷被吼…竟成4壯漢瘋打2女「酒瓶爆頭」　抓頭髮拖走

「台灣石斑魚」驗出禁用藥物　陸下令6／13起暫停輸入

巨型樓板掉落砸中…10歲男童被「壓爛慘死」！媽抱殘破屍體痛哭

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

超想哭！網紅愛美動刀失敗4次　飛韓國削骨「痛到懷疑人生」

紅衣女當街遭虐殺放血！「淒厲慘叫掙扎」影片瘋傳　官方封禁話題

唐山惡男毆女後「抖音慶生」　扯爆！網友比警早掌握行蹤

直擊北京水產市場！均無販售「台灣石斑魚」　店家：沒什麼影響

新加坡總理李顯龍會見魏鳳和　大陸：應加強兩軍高層交往與合作

原計劃15日開放！北京環球度假區公告「將繼續關閉」：3員工確診

中美防長談「深紅線」　魏鳳和：膽敢分裂台灣，必將不惜一戰

燒烤店性騷不成！惡男酒瓶爆頭「往死裡打」女客　5人被捕畫面曝

醉男燒烤店性騷被吼…竟成4壯漢瘋打2女「酒瓶爆頭」　抓頭髮拖走

「台灣石斑魚」驗出禁用藥物　陸下令6／13起暫停輸入

巨型樓板掉落砸中…10歲男童被「壓爛慘死」！媽抱殘破屍體痛哭

推青年電動機車公益計畫　謝國樑台南訪宏佳騰

佛心價！彰化店高人氣早餐熱賣30年　5元銅板價外地人也搶嘗鮮　

紅衣女當街遭虐殺放血！「淒厲慘叫掙扎」影片瘋傳　官方封禁話題

金正恩閉口不談核試驗！暗示「敵人」是南韓　提拔崔善姬為外務相

快訊／台南學甲民宅火警　狂冒烈火濃煙消防人員搶救

桃園4命慘案夫妻爆頭亡　法醫下週一提早解剖釐清冷血行兇過程

響尾蛇林昱珉生涯初登板無責失　海盜陳柏毓4.2局無失分

快訊／指揮中心宣布　13日起取消快篩試劑實名制購買單雙號限制

吃錢怪獸！他想開「古董級冷氣」　網揭恐怖後果阻止：比電費可怕

畢業生想進鴻海！　董座劉揚偉曝「2大關鍵」！

淡江D級女模手機被偷了！「裡面很多訊息」　心急肉搜平頭男

大陸熱門新聞

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

惡男圍毆往死裡打女客　5人被逮捕畫面曝

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

大陸下禁令！　6／13起禁輸入「台灣石斑魚」

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

屍體切成2000片燙熟被當豬肉片！傳南大碎屍案疑兇被捕

習近平重申堅持動態清零總方針：堅持就是勝利

直擊陸水產市場！均無賣台灣石斑魚

結婚16年！他驗DNA女兒全是別人的

小三生神仙字跡像印刷！老師都認輸

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

人妻出軌自拍「6分鐘嬌嗔片」誤傳社區群組！　綠帽夫也聽到

陸防長：膽敢分裂台灣，必將不惜一戰

更多熱門

相關新聞

中防長嗆分裂台灣不惜一戰　外交部：台灣人不屈服武力威脅

中防長嗆分裂台灣不惜一戰　外交部：台灣人不屈服武力威脅

美國國防部長奧斯汀昨（10日）與中國國防部長魏鳳和在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會，美國國防部表示，奧斯汀重申台海和平穩定的重要，並呼籲中國避免對台採取進一步破壞穩定的舉措。外交部表示，拜登政府再次以具體行動支持台海和平穩定，台灣人民不會屈服於中國政府的武力威脅。

中美防長新加坡首會　美促中勿破壞台海穩定

中美防長新加坡首會　美促中勿破壞台海穩定

從新冠死亡率看台灣疫情

從新冠死亡率看台灣疫情

星國物價飆又鬧雞荒　國民美食恐停賣

星國物價飆又鬧雞荒　國民美食恐停賣

新加坡7、8月恐迎下一波疫情高峰

新加坡7、8月恐迎下一波疫情高峰

關鍵字：

新加坡總理李顯龍魏鳳和

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

前公司反擊波特王不實指控！　　

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

老公早洩！人妻約砲懷孕「不知孩是誰的」

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

即／同居情侶起口角受傷　送醫驚見男確診

雨彈來了！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

琳妲爆孫生猛料　許藍方秒認同

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面