美中防長會談「台灣問題」爆衝突！　北京直嗆：解放軍不惜一戰

▲中國國防部長魏鳳和出席「香格里拉對話」亞洲安全會議。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美中國防部長10日在新加坡舉行會談,中國國防部長魏鳳和會後強調,若膽敢將台灣分裂出去,中國軍隊將不惜一戰;美國國防部長奧斯汀則回應,美國堅守長期奉行的一中政策,重申台海和平穩定的重要,反對單方面改變現狀。

奧斯汀(Lloyd Austin)與魏鳳和在新加坡舉行的「香格里拉對話」(Shangri-La Dialogue)亞洲安全會議上進行對談,這也是兩人首次會晤。根據《路透社》報導,兩人對話進行了近一個小時,超出最初時間的兩倍,儘管雙方都想改善兩國關係,但從台灣主權問題、中國在南海的軍事活動到烏俄戰爭,美中雙方還是存在不少分歧。

I met with PRC Minister Wei at the Shangri-La Dialogue. We discussed U.S.-PRC defense relations, as well as global and regional security issues. pic.twitter.com/OjpBwZjb6u