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美中防長會談「台灣問題」爆衝突！　北京直嗆：解放軍不惜一戰

▲▼中國國防部長魏鳳出席「香格里拉對話」亞洲安全會議。（圖／路透）

▲中國國防部長魏鳳和出席「香格里拉對話」亞洲安全會議。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美中國防部長10日在新加坡舉行會談，中國國防部長魏鳳和會後強調，若膽敢將台灣分裂出去，中國軍隊將不惜一戰；美國國防部長奧斯汀則回應，美國堅守長期奉行的一中政策，重申台海和平穩定的重要，反對單方面改變現狀。

奧斯汀（Lloyd Austin）與魏鳳和在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議上進行對談，這也是兩人首次會晤。根據《路透社》報導，兩人對話進行了近一個小時，超出最初時間的兩倍，儘管雙方都想改善兩國關係，但從台灣主權問題、中國在南海的軍事活動到烏俄戰爭，美中雙方還是存在不少分歧。

魏鳳和在會談結束後表示，對話進行的非常順利，而中國國防部發言人吳謙在會後記者會上，重申了北京在台灣問題的堅定立場，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國解放軍將不惜一戰，不惜代價，堅決粉碎任何台獨分裂圖謀，維護國家主權和領土完整。」

吳謙提到最新一項美國對台1.2億美元的軍售，強調並非北京破壞維持數十年以來的台海穩定，「改變現狀的不是中國，而是台獨勢力，以及試圖改變現狀的外部勢力，美國再次宣布對台軍售，嚴重損害中國主權和安全利益，中國對此堅決反對並強烈譴責。」

據了解，這場對談中台灣問題佔了大部分的時間，美國國防部則在會後聲明中強調，美國堅守長期奉行的「一中政策」，以台灣關係法、美中三公報及六項保證為基礎，重申台海和平穩定的重要，反對單方面改變現狀，呼籲中國應避免對台灣採取進一步破壞穩定的行動。

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