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捷運牆角藏「LINE神秘方盒」正妹求解　真實用途曝光：有好康

▲LINE小方盒。（圖／翻攝自抖音、LINE官網）

▲捷運站牆角出現「LINE圖示」。（圖／翻攝自抖音）

記者周亭瑋／綜合報導

抖音正妹Allie日前搭乘捷運時，發現高牆上居然有個「LINE圖示」的小方盒，不禁好奇用途為何？而不少網友也曾在他處看過此物。事實上，LINE官網就有做出解答，若用戶成功啟用該項功能，還有可能接收到驚喜訊息。

這名正妹日前在抖音PO出畫面，在等待捷運的過程中，她猛然瞥到牆上邊角裝了一個「LINE圖示」的方盒，忍不住求問「這到底是啥鬼阿？」

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對此，網友們紛紛打趣道，「那我是手機桌布的，難怪我找很久」、「好可愛」、「我剛剛刪掉的APP跑去那邊了」、「哈哈...這是不能說的秘密」、「剛剛在螢幕長按之後滑出去的」、「加他好友」；也有內行解答，「Line Beacon廣告發送的裝置，手機靠近範圍就會發送廣告」、「那個車站有藍芽推播，幾乎大站都有囉」。

其實，這個小方盒是藍芽訊號發射裝置，名為LINE Beacon，它會以設置地點為中心，若用戶在50公尺的範圍內，又有開啟Beacon、藍芽及GPS，將會收到Line投放的品牌訊息，包括優惠好康、便利資訊、廠商提供的服務等

▲LINE小方盒。（圖／翻攝自抖音、LINE官網）

▲設定LINE Beacon的步驟。（圖／翻攝自LINE官網）

【如何設定LINE Beacon】

1.開啟藍芽及GPS

2.開啟Beacon設定（LINE設定→隱私設定→提供使用資料）

3.點選同意並開始使用

4.回到聊天室列表點選橫幅

5.同意條款並加入好友

6.收到驚喜訊息或商品優惠

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