更新LINE電腦版「字變超小」！苦主喊眼睛痛　簡單3步驟秒解

▲LINE字體變了 。（圖／翻攝自LINE）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人工作時，都會使用電腦版的LINE來討論公事，不過近來就有網友發現，LINE的字體「變了」，更新過後看了眼睛痛！對此，《ETtoday新聞雲》也替您列出簡單3個步驟，教您從哪裡設定字體大小。

近來有網友注意到，更新LINE電腦版之後，訊息和連結的字體都變得與以往不同，數字和英文尤為明顯，變得較細、較小，要瞪大眼睛或貼近螢幕才能看清楚。

▲點選「聊天」即可設定字體大小。（圖／翻攝自LINE）

對此，若想讓字體變大一些，不妨點選LINE電腦版左下角的「3個點點」並按「設定」，進入設定頁面後，從左方列表點按「聊天」，右方視窗就可以調整字體大小，且不用重新啟動就會自動改變。不過，此方式是讓整體字體一次全變大，若與中文字相比，英文和數字仍會略小一些。

另外，若看不習慣更新後的英文、數字字體，雖然暫時無法恢復原狀，但也可以從「基本設定」中，點選「字體」選擇自己喜愛或習慣的字體，重新啟動後便會套用。記者實測後發現，將字體設定為「微軟正黑體」會最接近原本的字體，英文及數字大小也會與中文字較一致。

▲▼可從「基本設定」改變字體。（圖／翻攝自LINE）

目前僅有電腦版出現字體改變的情況，不過若想改變手機的字體大小，則可以透過「主頁」右上角的「設定」，下滑找到「一般」中的「聊天」，依個人喜好將字體改為小、普通、大或特大。

▼手機也可以設定字體大小。（圖／翻攝自LINE）

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