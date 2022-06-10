印尼妹「抖音炫富」揪移工落跑　組「無良派遣」集團狂吸同鄉血

▲受到逃逸移工印尼女網紅蠱惑42名移工也逃了。（圖／彰化專勤隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

去年移民署彰化縣專勤隊在彰化縣芳苑鄉汽車零件工廠查獲以何姓雇主、陳姓仲介為首的非法仲介集團共13人。深入追查發現，何男竟利用印尼網紅在「抖音」以吃喝玩樂方式吸引移工、並仲介逃逸，專勤隊會同勞工及國安單位，兵分4路再查獲主嫌及失聯移工23人、6名逾期印尼人，全案移送台中地檢署擴大偵辦。

專勤隊調查發現，何姓主嫌利用自營白牌計程車行作掩護，安排住宿並仲介及接送所招募的失聯移工至台中市大安區一帶自行車零件加工廠非法工作，再從中抽取高額仲介費用，兩年時間已獲取不法所得達500多萬。

▲彰化專勤隊查獲42名逃逸移工。（圖／彰化專勤隊提供，以下同）

該嫌不畏日前才因仲介失聯移工非法工作被查獲，繼續利用友人網紅身分於社群軟體大量招募並鼓勵合法移工逃逸至旗下非法工作；受限於查緝目標地處偏僻，移民官運用科技偵蒐設備深入蒐證，在台中市政府勞工局、彰化縣警察局員林分局、和美分局及溪湖分局等相關單位通力合作下，一舉再查獲逾期印尼籍外國人29人，全案累計查獲共計42人，經PCR篩檢，全數呈現陰性。

據專勤隊初步了解，這名居中仲介女網紅也是逃逸的印尼移工，年紀輕輕20多歲，有6933名粉絲，在網路以吃喝玩樂讓粉絲認為在台灣工作只需要到處吃喝玩樂就可以盡情的享受生活，吸引許多移工關注，全案於4月間移送台中地檢偵辦，何姓雇主及陳姓仲介無保飭回，其餘逃逸移工則送往南投收容所遣送回國。