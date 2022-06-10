雲林縣公有零售市場及列管夜市將獲紓困補助　每攤商1800元

▲雲林縣政府將補助戶籍設籍於雲林縣內的夜市攤販，每攤商1800元紓困金。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因新冠狀病毒確診人數暴增等疫情影響，造成雲林縣公有零售市場及夜市攤商人潮驟減生意慘淡危及攤商生計，縣長張麗善表示，縣府將自今年6月至8月共計3個月，補助縣轄公所所屬公有零售市場及有列管之斗南中興夜市及古坑夜市3成租金及補助戶籍設籍於雲林縣內的夜市攤販，每攤商1800元紓困金。

縣長張麗善說明，自2020年新冠肺炎疫情發生影響至今，縣府已針對本縣各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及列管夜市攤商補助2020年4至6月、2021年6至9月共7個月3成租金，與列管夜市全額租金及110年設籍於雲林縣的非列管各夜市攤販，每攤商1800元停業紓困金等補助政策與紓困措施，

兩年來共計補助及紓困全縣32處公有市場、27處大小夜市約計3200個攤商，補助及紓困金額共計超過820萬元。然今年疫情確診者遽增，民眾外出消費意願驟減，攤商營業額大幅衰退，縣府將延續前兩年補助政策及紓困措施持續照顧全縣各鄉鎮市公有零售市場攤商及戶籍設籍於雲林縣內的各夜市攤販，以落實正確施政方向與目標。

雲林縣政府建設處長李俊興表示，新冠疫情影響嚴重衝擊雲林縣整體公有市場及夜市經濟景氣與民眾消費意願，對於公有市場及各夜市攤商之經營困境，縣府感同身受，本府與縣民本為生命共同體，應共體時艱，決定苦民所苦補助公有市場攤商租金並發放夜市攤商紓困金，以減輕民眾負擔，共同幫助縣內所有攤販能度過生存危機，永續經營。

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