心酸畫面曝！68歲婦大雨中走10公里　 警聲聲呼喚找回失智的她

▲雲林68歲失智阿嬤在大雨中走了10公里，被警員找到時口中還唸著要拿衣褲去縫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮街上日前出現一名婦人口中呢喃說著「要去縫褲子」且淋著雨整整走了10公里，原來，她68歲了，是一名失智婦人。兒子發現媽媽不見了急忙報警，斗南警分局派出線上員警遍尋大街小巷，找到已失蹤3小時的她，才終於讓她焦急兒子給接回去。

斗南警分局5月16日上午11時40分，接獲一名男子急匆匆報案，向警員表示，68歲的母親失智，上午獨自離家外出後音訊全無，因未攜帶手機，在無法聯繫情況下，家人於附近苦尋多時未果，梅雨季節擔憂大雨滂沱天氣濕冷，恐母親會發生意外。

新光派出所獲報後，出動2輛巡邏車，於市區街道進行地毯式搜尋，苦尋2個多小時仍未見老婦身影，直至下午14時許，雨勢正大巡邏警車轉入延平路，赫然發現一名老婦淋雨走上台一線慢車道。

▲失智張姓阿嬤在大雨中走了3小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員陳宥成、張洧承直覺婦人就是走失的阿嬤，2人冒雨衝下車，追著阿嬤大喊「阿嬤～阿嬤～你要去哪？」但阿嬤彷彿沒聽見，還加速往前跑，所幸員警及時將人拉往路旁騎樓，確認其身分就大家苦尋多時的失智張姓阿嬤。

警員緊緊拉住老婦人連問數次「阿嬤你要去哪？家裡面好擔心您！」而張阿嬤因失智則語焉不詳地竟說她要去拿衣服褲子去縫。

警方在確認身分後通知阿嬤家屬將人領回，2名警員發現阿嬤時，冒雨衝上去追著阿嬤聲聲呼叫的畫面曝光，家屬看了直呼好暖心，實在太感謝員警幫忙阿嬤才能平安回家。

新光派出所所長莊哲豪表示，警員們發揮同理心，真當自家阿嬤呼喊，在街上成功找到人既驚又喜，先安撫穩定阿嬤情緒後，將人帶回警所休息並聯繫家屬前來領回，讓擔憂不已的兒子直道謝，看到母親平安無事才放下心中大石。

▲警員將失智阿嬤帶返派出所後準備熱食與食用水讓阿嬤補充體力與熱能，阿嬤的兒子趕到派出所看見母親無恙，連連向警員道謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）