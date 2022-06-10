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雲林+1428　12-17歲第3劑 BNT月底前完成入校接種

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（10）日新增1428例本土確診個案，分別為斗六265例，虎尾219例，西螺142例，斗南116例，北港82例，莿桐73例，古坑67例，麥寮65例，崙背50例，土庫45例，二崙42例，林內45例，大埤30例，水林34例，口湖、元長33例，台西29例，四湖25例，東勢24例，褒忠9例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，新增1428例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1446人、確診者居家照護在管中有7713人。統計至6月9日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10737人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19140人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋1428例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共37256例，其中累計60例為死亡。今日新增 4 名確診死亡個案，為 2 名男性、 2 名女性，年齡介於 70 至 80 多歲間，有慢性腎臟病、糖尿病、高血壓、癌症等病史，其中 2 位已完整接種 COVID-19疫苗，另 2 位未曾接種疫苗，死亡日期介於 5/30 至 6/6，經由疾管署判定今日公告。

衛生局公告宣導部分，防疫政策已轉向與病毒共存，因此必須要拉高疫苗涵蓋率，雲林縣12-17歲青少年第一劑疫苗接種完成率95.2％，高於全國93.7％；第二劑疫苗接種完成率83.2％，高於全國82.8％。針對12-17歲國高中階段，將自6月6日起開始陸續安排到校施打第3劑 BNT疫苗，截至6月9日，共15校2408名學生完成接種，其餘各校預計在6月30日前完成入校接種。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計60確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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