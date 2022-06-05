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雲林女童「手掌卡奶瓶」拔不出　消防員15秒助脫困家長驚呆

▲雲林一名女童洗奶瓶不小心將手卡在奶瓶中，消防人員巧手溫柔將手拔出，協助脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名女童洗奶瓶不小心將手卡在奶瓶中，消防人員巧手溫柔將手拔出，協助脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局日前接獲一名母親來電，表示女兒的手卡在奶瓶中，消防員請該名母親帶女兒前往分隊讓大家一起幫忙想辦法。女童與家人直奔斗六消防分隊求助，消防員一邊安撫情緒一邊緩緩將女童手掌拔出，僅花15秒脫困，女童母親當場驚呼「叔叔好厲害喔！」影片經同意後在消防隊臉書分享，獲讚真是帥呆了。

斗六消防分隊小隊長林瑞祥拍下女童手掌脫困的影像，並指出，6月3日下午3點許接獲119轉報案來電，說明一名女童練習洗奶瓶，但手伸入奶瓶中卻卡住。當女童與家人來到消防隊求助，女童情緒不安嚎啕大哭，值班警消黃孟翔先安撫小妹妹，而女童母親則說她在家中已先嘗試抹大量肥皂水，始終無法成功脫困。

▲雲林一名女童洗奶瓶不小心將手卡在奶瓶中，消防人員巧手溫柔將手拔出，協助脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲女童整個手掌卡在奶瓶中，其母親說在家時用了肥皂水都無法脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林瑞祥說，獲報受困案件一般較常見戒指卡手指，但像整隻手卡在奶瓶內狀況，「還是第一次看到」。當時警消黃孟翔判斷小妹妹手腕皮膚並未紅腫，研判卡住時間不久，便試著緩緩施力拉手，順利在瞬間拔出，讓女童和媽媽看傻了眼，既驚又喜當場大呼「叔叔好厲害！謝謝、謝謝！」女童安然無恙脫困，卻足足遲鈍3秒鐘後才反應過來。

▲雲林一名女童洗奶瓶不小心將手卡在奶瓶中，消防人員巧手溫柔將手拔出，協助脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六消防分隊小隊長林瑞祥表示，處理當事者情緒也是必要的工作，站在對方立場才能增加同理心，達到視病如親的心情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林瑞祥表示，受困案無既定處理步驟SOP，需視現場狀況研判，比如手指卡戒，雖然消防隊有配置小型圓盤切割機、破壞剪等工具，但經確認無法拔出，才會以破壞方式處理。另也常見孩童手指卡入塑膠椅洞中，同樣比照處理，「不管我們遇到什麼案件，除了解決現場的狀況，處理當事者情緒也是必要的工作，站在對方立場才能增加同理心，達到視病如親的心情」。

▲雲林一名女童洗奶瓶不小心將手卡在奶瓶中，消防人員巧手溫柔將手拔出，協助脫困。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲值班警消黃孟翔一邊安撫情緒一邊緩緩將女童手掌拔出，僅花15秒脫困，女童母親當場驚呼「叔叔好厲害喔！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

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