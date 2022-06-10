基隆+965！6歲以下增49人確診　專責病床空床率33.9%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心10日公布國內本土病例新增6萬8311例，基隆新增965例，較昨日減少18人，其中外縣市通報168例，占17.41％；其中女性530人、男性則是435人，若以年齡別區分，以25-34歲最多，有193人占20.00%，35-44歲次之，有153人占15.85%；至於75歲以上的長者有47人、65-74歲有78人、6歲以下有49人。





林右昌指出，本市居家隔離人數共計727人；全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，提供症狀給藥服務，總計通報3814人，3602人症狀給藥；6月10日上午通報確診44人，其中43人症狀給藥。



林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治156人、空床80床，空床率33.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症68名、中症24名、輕症18名；部立基隆醫院：重症2名、中症13名、輕症20名；三總基隆分院：中症6名、輕症1名；礦工醫院：輕症4名。

[廣告]請繼續往下閱讀...





基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估9萬8806人，利用快速通道的有2萬8006人，有4萬7640人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬6349人，其中條件不符合則有1萬1591人。

【更多新聞】

►基隆清寒生照顧癌父6大學搶才 他決定念「東華大學」原因曝光

►詭！金山磺港漁港火燒船 竟是走私13億K毒原料案的關鍵證物

►新北3寶媽下班騎車返家...壓伸縮縫自摔 捲入貨櫃車底慘死

►獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩 單親兒考上6所國立大學

►快訊／整理親友遺物 打開床底紙箱...赫見千餘發子彈