西螺鎮各國小獲贈善心平板　全國第一個「生生有平板」示範區

▲富豪居公益社團捐贈西螺鎮各所國小行動載具，達成生生有平板的全國創舉。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者蔡佩旻、高堂堯／雲林報導

疫情嚴峻導致高中以下各級學校停止實體課、改採遠距教學，孩子在家的數位學習環境也成為大問題；雲林縣政府獲得「富豪居」公益社團捐助1614台平板電腦，補足西螺鎮所有國小不足的部分，使得該鎮躍升為全國第一個「生生有平板」的示範區，讓疫情和家庭環境不再造成學生的學習障礙。

縣政府今天舉辦捐贈儀式，縣長張麗善、富豪居創辦人李杰都出席參加；李杰表示，在疫情升溫和尚無幼兒疫苗時，學校淪為危險場所，雲林縣長張麗善率先宣布不跟進中央放寬標準，仍維持1人確診全班停課，改採線上教學、避免疫情擴散，有感於雲林縣跟中央不同的多項積極作為，身為國民應該盡一點心力。

李杰於是跟縣府連絡捐助1614部平板電腦，縣府也購買2500張sin卡，讓通訊達到100%，合力打造小朋友在家安心就學的環境、在線上教學不再有障礙，也在全國很多大縣市都還沒做到前，讓西螺鎮成為所有國小能達成「一生一平板」的鄉鎮示範區，他說「希望這一點小小心意，讓學生都能減少染疫風險。」

張麗善表示指出，全縣現有4萬7707位孩子採線上教學，近2年雖透過企業捐助、中央補助、縣府預算，平板電腦有3萬2645部，人機比有67.5%，行動載具仍有缺乏，希望朝每個孩子都有一部平板努力；她特別誇讚李杰年輕又有愛心，也透露因為他的女友就是西螺人，愛屋及烏的心情讓人非常感動，也代表雲林縣鄉親致上感謝。

李杰補充，原來西螺鎮各所國小是以學生人數最多的班為基礎，6個班輪流共用1組平板，使用上很不方便，今天捐贈的數量則是經過核算，補上不足的部分，達成生生有平板；而平板屬於學校，學生可借回家上課、用完再歸還，並養成不限時地、自主學習、利用學習平台取得需要資料的習慣。

現場媒體問及12日後會不會恢復實體課，張麗善說，還是要視接下來幾天的疫情變化，再儘速做嚴謹的滾動式檢討，近日將作宣布。