bilibili受疫情影響虧損擴大　但預計下半年形勢明顯好轉

▲嗶哩嗶哩受疫情影響，虧損擴大。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸影音網站平台嗶哩嗶哩（bilibili）9日公布第一季財報，財報顯示，嗶哩嗶哩第一季淨虧損22.82億元，同比擴大逾150%，調整後淨虧損16.5億元，同比擴大逾85%。數據顯示，這是嗶哩嗶哩近3年來單季營收的最低增速，同時虧損依舊嚴重。

嗶哩嗶哩CEO陳睿在電話會議中表示，嗶哩嗶哩有8千多名員工最近都在居家辦公，直到6月13日才會正式復工，短期來看，由於疫情關係，廣告主投放廣告需求減弱，物流受到限制，因此廣告和電商業務受到階段性影響，但是到6月份以後，這些影響會逐步降低或消失。

陳睿指出，從長期來看，疫情對B站的基本面沒有影響，「我們預測第二季受疫情影響會超過第一季，但是隨著疫情逐漸得到控制，到了下半年形勢會得到明顯好轉。」

雖然營收放緩，但嗶哩嗶哩的活躍用戶持續增加，第一季日均活躍用戶達7940萬，同比增長32%。月均活躍用戶達2.936億，而移動端月活用戶達2.764億，較2021年同期分別增加31%及33%。

除了疫情影響之外，外界對嗶哩嗶哩第一季的表現，聚焦在高額虧損和環比下滑的廣告業務。陳睿在電話會議中並未直接回應虧損擴大的話題，但他強調，嗶哩嗶哩提出的2024年盈虧平衡的目標不會有變化，「無論對嗶哩嗶哩還是整個行業，降本增效都應當是更加重要的動作。在戰略上，也應該更聚焦核心業務，要先把核心業務做深，而不是做廣。」