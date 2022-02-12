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陸Up主狂抄襲台灣YouTuber　小玉、放火4人受害「連台詞都照唸」

記者蔡紹堅／綜合報導

YouTuber「錫蘭Ceylan」11日發出影片爆料，大陸bilibili的Up主「歐陽尚書」及「咩也發明家」瘋狂抄襲台灣YouTuber的影片，受害者包含小玉、放火、尊以及胡子，更荒謬的是，兩人不只抄襲影片的核心創意，竟連台詞也照搬，只簡單將台灣用語替換成了大陸用語。

 爆料影片上傳後，兩人的bilibili頻道瞬間被大批網友出征，受害者之一的放火得知此事後也非常傻眼，難以置信竟有人連影片中的台詞、反應都要照抄。

▼歐陽尚書（右）抄襲尊（左）的影片。（圖／翻攝人生肥宅x尊歐陽尚書w

▲▼陸Up主歐陽尚書、咩也發明家狂抄襲台灣YouTuber　小玉、放火全受害「連台詞都照著唸」。（圖／翻攝bilibili、Youtube）

歐陽尚書在bilibili上目前總共有32部影片，其中有8成都是抄襲台灣YouTuber的，2021年8月上傳的「單身狗怎麼過七夕，一個人在家露營照樣開心」影片，明顯抄襲了尊在2020年8月上傳的「一個人在家露營24小時」影片，不只一大堆台詞都照搬，連尊把煮熟的肉放回生肉盤子的動作，也都照樣抄襲。

更扯的是，尊2020年6月上傳的「據說義大利麵是不可能被折成兩段的」影片開頭中，他連續多次折斷了筷子，並在第7次時說「沒有7根筷子了」，歐陽尚書也「忠實還原」，不只學尊連續多次折斷筷子，還同樣在第7次時說「沒有7根筷子了」。

▼歐陽尚書（右）抄襲尊（左）的影片。（圖／翻攝人生肥宅x尊、歐陽尚書w）

▲▼陸Up主歐陽尚書、咩也發明家狂抄襲台灣YouTuber　小玉、放火全受害「連台詞都照著唸」。（圖／翻攝bilibili、Youtube）

但受害最嚴重的還是實驗型Youtuber胡子，他是歐陽尚書最主要的抄襲目標，至少有超過10部實驗影片遭到抄襲，包含打磨石頭、牛排標本、木板小船、真空豬肺等。

令人哭笑不得的是，雖然是抄襲，可是胡子的實驗大多以成功做為結局，歐陽尚書的實驗卻大多以失敗告終，像是牛排標本嚴重腐爛、木板小船划到一半進水等。

▼胡子（上）的木板船大成功，歐陽尚書（下）的則是划到一半進水。（圖／翻攝胡子Huzi、歐陽尚書w）

▲▼陸Up主歐陽尚書、咩也發明家狂抄襲台灣YouTuber　小玉、放火全受害「連台詞都照著唸」。（圖／翻攝bilibili、Youtube）

▲▼陸Up主歐陽尚書、咩也發明家狂抄襲台灣YouTuber　小玉、放火全受害「連台詞都照著唸」。（圖／翻攝bilibili、Youtube）

與歐陽尚書多次合作拍攝影片的「咩也發明家」也是抄襲大戶，他2021年2月上傳的「挑戰24小時穿束縛衣！上街被當成病人」影片，明顯抄襲了放火2020年8月上傳的「穿著精神病人的束腹（縛）衣過24小時」影片，包含收到衣服的反應、質疑衣服是二手的、穿上衣服的感受，甚至上車的環節全部都「完美複製」。

▼咩也發明家（左）抄襲放火（右），連穿上束縛衣的反應都一樣。（圖／翻攝咩也發明家放火 Louis

▲▼陸Up主歐陽尚書、咩也發明家狂抄襲台灣YouTuber　小玉、放火全受害「連台詞都照著唸」。（圖／翻攝bilibili、Youtube）

先前因「換臉A片」事件被起訴的小玉也成為受害者，「咩也發明家」的影片「大噴錢！我買了台超大夾娃娃機」從標題就開始抄襲，與小玉的「大噴錢！我買了一台超大夾娃娃機」幾乎相同，影片中的許多反應也明顯模仿小玉，像是突然跳進娃娃機內，還有揚言要待在娃娃機內一整天，最後又說待在娃娃機內一整天太累了。

▼咩也發明家（左）抄襲小玉（右），連突然爬進娃娃機、揚言要待在裡面一整天都「忠實還原」。（圖／翻攝小玉、咩也發明家）

▲▼陸Up主歐陽尚書、咩也發明家狂抄襲台灣YouTuber　小玉、放火全受害「連台詞都照著唸」。（圖／翻攝bilibili、Youtube）

受害者之一的放火也受到錫蘭Ceylan的邀請，觀看了「咩也發明家」的束縛衣影片，他一開始只是感到有些困惑，但後來越來越傻眼，開始失控大笑，甚至一度無語，難以相信竟然有人連影片中的台詞、反應都要照抄。

錫蘭Ceylan最後在影片中表示，歐陽尚書及咩也發明家的背後可能有一個網紅機構、MCN（Multi-channel network）機構，兩人是受到這些機構所指使，甚至bilibili上可能還有更多未被發現的類似事件。

錫蘭Ceylan的爆料影片上傳之後，歐陽尚書及咩也發明家的bilibili頻道已被大批兩岸網友出征，台灣網友大多不滿自己喜歡的YouTuber遭到抄襲，大陸網友則痛批兩人利用大陸無法瀏覽YouTube這一點矇騙網友。

對於各方質疑，歐陽尚書及咩也發明家至今未有任何回應，也未對抄襲的影片進行任何處置。

▼錫蘭Ceylan認為兩名Up主的背後可能是一間網紅機構或MCN機構。（圖／翻攝錫蘭YouTube）

▲▼陸Up主歐陽尚書、咩也發明家狂抄襲台灣YouTuber　小玉、放火全受害「連台詞都照著唸」。（圖／翻攝錫蘭Youtube）

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