陸反壟斷再開鍘！　騰訊涉多起違法收購挨罰1720萬

▲位於廣東深圳的騰訊總部。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸市場監管總局今（5）日再度公布新一批行政處罰案件，包括騰訊、阿里及B站（嗶哩嗶哩）在內的多起違法收購因涉及反壟斷相關規定，一案被處50萬元人民幣（約215萬元新台幣）罰金。其中，騰訊共涉入9起案件，共被處以450萬元人民幣罰金（約1935萬元新台幣），至於阿里則是2件、B站1件。

▲阿里巴巴再度因違反《反壟斷法》相關規定被開罰。（圖／CFP）

《中新網》報導，經查，上述案件均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第二十一條，構成未依法申報違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。市場監管總局根據《中華人民共和國反壟斷法》第四十八條、四十九條作出行政處罰決定，對涉案企業分別處以50萬元（人民幣，下同）罰款。

這次公布的13起案例中，騰訊控股有限公司共涉入與河南和諧汽車貿易有限公司設立合營企業、收購IngageApp Global Limited股權、與上海華晟領飛股權投資合伙企業（有限合伙）收購北京明略軟件系統有限公司股權、收購北京有狐科技發展有限公司股權、收購永輝雲創科技有限公司股權、收購VERSA Inc股權、收購北京念念分享科技發展有限公司股權、與青島海信網絡科技股份有限公司設立合營企業及與深圳市紅杉煜辰股權投資合伙企業（有限合伙）收購廣西叫酒網絡科技有限公司股權，均未依法申報而被開罰。

此外，杭州阿里創業投資有限公司、鄭州市訊捷貿易有限公司、貴陽廣電傳媒集團有限公司收購貴州泛亞信通網絡科技有限公司股權及阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司與貴陽星力百貨集團有限公司設立合營企業等2案均未依法申報被開罰。

嗶哩嗶哩股份有限公司（B站）則是因收購VERSA Inc股權未依法申報，而被大陸市監總局作出行政處罰決定。