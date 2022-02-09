過年連5天大夜班！B站「社畜」腦出血猝死　知情人曝血汗內幕

▲嗶哩嗶哩彈幕網是總部位於上海的一個以ACG相關內容起家的彈幕影片分享網站。（圖／翻攝自bilibili）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸影音平台Bilibili（B站）近日捲入過勞風波，一名25歲的管姓男子長期高壓工作、過年期間不准休假、夜班連上12小時，最終腦出血死亡。知情人士爆料，事後公司竟刪了死者的員工帳號，接著稱依照打卡資料，管男並沒有加班紀錄。

▲死者是B站武漢AI審核組組長管男。（圖／翻攝自微博）

擁有近500萬粉絲的微博職場博主「王落北」於7日當天，分享一名自稱是管男同事的爆料投稿，指死者是B站武漢AI審核組組長管男（外號「暮色木心」），據公司的審核工作要求，他們採三班制，每天強制工作時間長達12小時；管男主要負責圖文審核，他是代班組長，即拿一線員工的薪資做組長的工作。

過年期間因人手吃緊，管男被公司上級要求上晚上9點到早上9點的班，中間根本沒有休息時間，連上5天後，他發生腦出血，送醫不治。

▲知情人士爆料。（圖／翻攝自微博）

事後，微博上傳出傳B站發給內部員工的信件，宣稱「網傳管男因加班猝死一事，經內部考勤核查，他按照工作計畫正常上下班，工作時間為早上9點半至傍晚6點半，做五休二，事發前一週未存在加班等情況。」

一名知情人士報料稱，事發後B站把消息壓下來，對外宣稱是生病回家了，但是企業微信已經註銷該名員工，「沒幾個人知道，真的寒心。」

《青蜂俠》指出，就「B站員工過年期間疑因加班猝死」事件進行跟進，其中2則內容在B站分發時，均遭到系統攔截，理由為「該類視頻爭議性較大 不予審核通過」，目前B站內尚無法搜索到與此事件相關任何內容。

▲內部人士爆料。（圖／翻攝自微博）

另外也有B站員工投稿抱怨，「嗶哩嗶哩到現在還要求強制加班，沒有加班工資...而且對員工的『按頭措施』很明確，像誰誰誰加班進醫院、猝死了之類的，都不讓說話的。」

B站8日深夜11時許再度發文回應，稱「暮色木心」是圖文審核組的代組長，他沒有回鄉過年，帶領小組安排了一天八小時、做五休二的春節輪值排班計劃；B站也為春節期間值班的同事給予法定3倍的薪酬。

對於管男的死亡，B站表示，已於2月7日成立了專項小組，於8日早晨奔赴武漢；該專項小組由3名副總裁帶隊，已經在武漢慰問了「暮色木心」的家屬，並已經和家屬溝通好了善後事宜，同時立刻開展相關工作，一方面用最大力度擴招審核人員，今年增加招聘1000人；另一方面加強關注審核員工的身體健康。

▲b站員工爆血汗內幕。（圖／翻攝自微博）

此事在微博引發熱議，網友紛紛怒批B站是血汗工廠，「我朋友也是做類似工作的，特別壓榨他們，而且採用連帶制度，組內全部乾完才算幹完」、「不加班就算了吧b站，承認就承認唄，反正互聯網企業全都加班」、「賠償呢？就這？一個生命啊」。

也有人要求出示加班紀錄，B站則在評論區回說，「我們從來沒有刪除或改動過考勤及加班記錄，請大家不要輕易信謠言！」