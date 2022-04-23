桃園航空城徵收竹圍里即將消失　里民春季健走向故里道別

▲桃園竹圍里即將消失，里民參加春季健走向故里道別。（圖／翻攝徐其萬臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

「再會吧！竹圍…」。因應桃園航空城徵收，大園區竹圍里千戶居民於3月底前，陸續搬離家園，面對即將消失的竹圍里，里長陳義盛23日再次舉辦竹圍里民春季健走活動，獲悉活動訊息的600多名里民，紛紛從各地回來，把握參加里內最後一次的健走活動，和老鄰居們相互問安並和竹圍里道別，氣氛雖熱絡但充滿依依不捨情景。

▲桃園竹圍里即將消失，春季健走向故里道別。（圖／翻攝徐其萬臉書）

陳義盛里長說，竹圍里民春季健走活動，舉辦多年，但今年格外不一樣！里內1500多戶居民，配合政府在今年3月底前，第一梯次自願優先搬遷，包括里內的百年老廟福海宮也搬遷，目前許多住宅已無人居住，里內的大小街道相當冷清。未來，該里將因航空城用地徵收，只有6戶居民因緊靠菓林里，將併入菓林里，餘千戶都將被拆除。

▲桃園竹圍里即將消失，春季健走向故里道別。（圖／陳柏霖提供）

陳義盛與許多里民一樣，世代住在竹圍逾百年，陳義盛的祖父陳德成並曾擔任過桃園縣第四屆縣議員，熱心地方服務，而陳姓在竹圍里是大姓，里民有40%以上都姓陳，並且互有親戚關係。面對全台最大的開發徵收案桃園航空城重大建設啟動，里民只能全力配合政府建設，搬遷離開世代居住的家園。

▲百年老廟福海宮也搬遷。（圖／翻攝陳建松臉書）

而未來「竹圍里」因航空城用地徵收而消失，走入歷史；然，陳義盛說，但對竹圍人而言，那是他們永遠的故里，所以今天的健走活動，他透過各方管道連絡已搬離的里民，再次回到竹圍一起健走，也在疫期走出健康，並向竹圍告別！據指出，桃園航空城重大建設，大園區有竹圍、海口、沙崙、後厝及圳頭共5里面臨徵收，至少1.5萬人戶籍已陸續遷出。包括：立委黃世杰、市議員徐其萬、游吾和、竹圍里長陳義盛、立委黃世杰秘書陳柏霖等人士均出席健走活動。